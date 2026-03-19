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Revivez Aston Villa-Lille (2-0)
GAME OVER SUR CE SCORE DE 2-0. Nettement inférieur à Aston Villa, Lille sort de la Ligue Europa dès les huitièmes. La bande à Bruno Genesio n'a jamais semblé en mesure de concurencer les Anglais sur l'ensemble des deux matchs.
Soirée salée pour le foot français avec l'élimination de Lyon pendant l'apéro. Merci quand même d'avoir suivi ce live les loustiques et passez une bonne fin de soirée. À très vite sur sofoot.com.
Belle sortie de Berke Ozer dans les pieds d'Harvey Elliott. Le gardien turc évite le but de trop.
3 minutes de temps additionnel. Aucun intérêt.
La Premier League, elle, reprend des couleurs en Ligue Europa après une semaine catastrophique en Ligue des champions.
Olivier Giroud marque encore, mais le ballon était sorti...
Pas veinard le Français ce soir.
Et si l'OM avait participé à cette Ligue Europa ? (Ils auraient été éliminés comme Lyon et Lille ce soir)
Et bien, plus de clubs français en Ligue Europa à partir des huitièmes de finale. Sacrée soirée après l'élimination de l'OL.
⚽ But de Leon Bailey pour Aston Villa
Changement payant d'Unai Emery. À peine entré, le Jamaïcain entérine les derniers espoirs lillois. 2-0 pour Villa. Game over pour le LOSC...
🔀 Changement pour Aston Villa. Harvey Elliott remplace Jadon Sancho
🔀 Changement pour Aston Villa. Leon Bailey remplace Morgan Rogers
Romain Perraud vs Matty Cash, l'embrouille que vous n'aviez pas prévu en ce jeudi soir.
Chancel Mbemba fait tomber Ollie Watkins. Villa peut se relancer et surtout, gagne du temps.
🔀 Changement pour Lille OSC. Thiago Santos remplace Thomas Meunier
Cuitos le Belge.
Lille qui se qualifie ce soir, c'est aussi improbable que d'avoir deux chiffres à l'Euro Millions.
WOW excellent centre de Matias Fernandez-Pardo (faux).
Le même Noah Edjouma tombe sur un solide Dibu Martinez suite à un joli mouvement des Lillois devant la surface d'Aston Villa.
Noah Edjouma s'écroule dans la surface après un contrôle délicieux. Pas de pénalty pour l'arbitre du soir.
🔀 Changement pour Aston Villa. Matty Cash remplace Lamar Bogarde
🔀 Changement pour Aston Villa. Emiliano Buendía remplace John McGinn
Le buteur du soir sort. Le onze de Villa perd quelques kilos d'un coup.
🔀 Changement pour Lille OSC. Aïssa Mandi remplace Alexsandro Ribeiro
Bruno Genesio tente le tout pour le tout en passant à 4 derrière.
🟨 Carton jaune pour Douglas Luiz
Une faute qui offre un coup franc bien placé aux Dogues.
Matias Fernandez-Pardo obtient un corner. L'ailier du LOSC est en forme. Ce week-end, il a marqué un but et réalisé une passe décisive.
Est-ce que les entrants lillois vont créér l'exploit ? Vous avez quatre heures.
Les supporters d'Aston Villa qui charient Olivier Giroud, n'oubliez pas que vous habitez à Birmingham.
🔀 Changement pour Lille OSC. Noah Edjouma remplace Ayyoub Bouaddi
🔀 Changement pour Lille OSC. Hákon Arnar Haraldsson remplace Felix Correia
Pas en jambes le Portugais ce soir.
🔀 Changement pour Lille OSC. Matias Fernandez Pardo remplace Ngal'ayel Mukau
Jadon Sancho heurte le poteau. Lille reste encore en vie, mais les contres attaques de Villa sont dévastatrices.
La frappe d'Ollie Watkins est ralentie par Alexansdro. Heureusement parce la balle partait au fond des filets.
Morgan Rogers techniquement, c'est le poulet du tasty crousty de ton bled !
AH DOMMAGE. Servi en position de hors-jeu, Olivier Giroud mitraille la cage de Martinez. Le but du meilleur buteur de l'histoire de l'Équipe de France est malheureusement refusé...
Sur un nouvel contre-attaque, Ollie Watkins a failli plier l'affaire. Beau sauvetage de la défense lilloise.
Avec deux buts de retard, les Lillois sont désormais comdamnés à l'exploit. Ça pue, comme dirait mon grand-père.
La relance de Martinez sur le but, c'est digne d'Alisson prime avec Liverpool. Ce n'est pas Antonin Kinsky qui nous concocterait un tel geste.
🔀 Changement pour Aston Villa. Ollie Watkins remplace Tammy Abraham
Une contre-attaque dévasatrice alors que Lille montrait enfin de belles choses.
⚽ But de John McGinn pour Aston Villa
OLALALALALA LA CLIM POUR LES LILLOIS. Sur la relance de Martinez, Jadon Sancho fonce vers la cage et sert John McGinn qui termine d'un plat du pied clinique.
Les Dogues sont à terre.
Le coup franc de Nabil Bentaleb est arrêté par Dibu Martinez.
Les Dogues obtiennent un coup franc à 25 mètres des cages du zinzin argentin. En voilà une occasion de revenir !
Jadon Sancho incapable de conduire sa balle correctement alors qu'il n'a personne face de lui. Rions.
Douglas Luiz, le match de joueur de League One. Présent dans le combat, mais techniquement, quelle faiblesse !
On sent enfin une équipe qui veut se qualifier.
Les Lillois jouent plus haut et gagnent des duels au milieu de terrain.
Le centre de Thomas Meunier vers Olivier Giroud apporte enfin du danger dans la défense de Dibu Martinez. Corner pour le LOSC.
La deuxième période vient de commencer. Les Lillois ont 45 minutes pour revenir au score sur l'ensemble des deux matchs.
Retour à Villa Park. Bon, il va falloir sortir de la niche les Dogues !
MI-TEMPS À VILLA PARK. Après une première période aussi ennuyante que les messages de ton ex, Lille garde un chouïa d'espoir. Les Dogues devront se montrer beaucoup plus entreprenant au retour des vestiaires pour égaliser sur l'ensemble des deux matchs.
1 minute de temps additionnel. POUR FAIRE QUOI WESH ?
Bon, on s'approche de la deuxième mi-temps. Vous avez toujours espoir ami(e)s lillois ?
QUELLE PARADE DE BERKE OZER. Sur le corner, l'ancien du LOSC Amadou Onana croise sa tête, mais le turc s'interpose. Magnifique !
Corner obtenu par Tammy Abraham qui se rattrape après sa première période fadasse.
Super sortie de Berke Ozer dans les pieds de Tammy Abraham servi seul en profondeur.
Un tir cadré avant la mi-temps c'est trop demandé ou c'est possible messieurs les Lillois ?
On s'endort un peu ou quoi ? Pas très spectaculaire cette première période...
Malgré les récupérations de balle du duo du milieu, Lille n'arrive pas à se projeter vers l'avant.
Point positif : Lille défend plûtot bien depuis le début de ce match, aussi parce qu'offensivement, Villa est assez faible.
Une demi-heure de jeu et toujours aucun tir cadré pour les Lillois. C'est pas suffisant quand on a un but de retard...
La frappe de Romain Perraud est deviée. Pour l'instant, l'ancien de Southampton est oublié par la défense de Villa sur son côté gauche. À lui d'en profiter pour délivrer une galette à Olivier Giroud.
Tammy Abraham solicite Berke Ozer pour la première fois. Finalement, l'ancien de Chelsea est signalé hors-jeu.
Ayyoub Bouaddi met en danger son équipe en triquotant le ballon dans son camp. Contrôle-passe gamin !
Une nouvelle fois, Douglas Luiz pense qu'il joue encore à la Juventus et loupe complétement son centre.
Carton mérité pour Felix (le chat) Correia. Coup franc excentré intéressant pour Aston Villa.
Morgan Rogers à terre. Mauvaise nouvelle pour les Villans tant l'international anglais se régale entre les lignes depuis le début de match.
Servi par un centre brossé de Romain Perraud, Ayyoub Bouaddi ne cadre pas sa tête. Dommage, c'était une belle occasion d'inquièter Dibu Martinez.
Douglas Luiz se foire complétement son corner. Même un U11 du club de ton patelin pouvait faire mieux.
Super mouvement collectif d'Aston Villa. Corner pour les Anglais grâce au sauvetage d'Alexsandro.
Olivier Giroud reste à terre dans la surface après un duel avec Douglas Luiz. Le Brésilien a touché le ballon avant de titiller la cheville du Français. Pas de peno évidemment.
En ce début de match, Tammy Abraham est aussi introuvable que son porte avion éponyme.
Thomas Meunier se rattrape sur un super tacle face à Ian Maatsen.
La reprise de Thomas Meunier s'envole dans ciel sombre de Birmingham. "Meunier tu dors, ton ballon va trop vite, va trop fort".
Premier corner pour les hommes de Bruno Genesio. Coup de pied de coin obtenu par Felix Correia.
Lille enchaîne enfin quelques passes dans le camp adverse.
On vient d'apercevoir Matias Fernandez Pardo sur le banc. Il aurait dû être dans le 11 selon vous ?
Les Villans tiennent le ballon en ce début de match. Pressing assez timide du LOSC malgré le but de retard.
GIGI signalé hors-jeu... Rappelons que cet aspect du jeu est une des forces de la bande à Unai Emery.
Premier coup de chaud dans la défense de Lille. Après un débordement de Jadon Sancho, Douglas Luiz envoie une frappe à l'entrée de la surface. La frappe de l'ex d'Alisha Lehmann est deviée.
Dix secondes de jeu et Jadon Sancho a déjà perdu un ballon. Le nullos (il va marquer dans 5 minutes).
ET C'EST PARTI À VILLA PARK. À LILLE DE CRÉÉR L'EXPLOIT.
1000 supporters lillois garnissent le parcage extérieur de Villa Park. Des vrais away fans comme on dit outre-Manche.
Lucas Digne posera ses fesses sur le banc ce soir. Mathieu Rollinger lui a porté la poisse avec son interview dans le magazine So Foot#234.
OHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOH. Cette musique de la Ligue Europa est iconique non ?
Les deux équipes sont dans le tunnel. Que le spectacle commence !
Ah ouais, des feux d'artifice pour accueilir Lille. C'est la fiesta dans le quartier d'Aston.
Par contre, attention aux frappes coup de pied de Morgan Rogers. Le décryptage de cette technique, c'est sofoot.com qui vous l'offre dans cet article.
Lille n'aura qu'un but de retard à remonter. TOUT EST POSSIBLE, surtout si Jadon Sancho continue d'être nul au pied-balle.
De son côté Pep Genesio opte pour un 3-4-3 classique avec Romain Perraud et Nathan Ngoy, héros face à Belgrade en seizième, en piston. Olivier Giroud est titularisé au poste de numéro 9.
Unai Emery a en effet préféré mettre Tammy Abraham sur le front de l'attaque des Villans. Avouez, vous ne saviez même pas qu'il avait posé ses valises dans cette horrible ville de Birmingham ?
À Pierre-Mauroy, les deux équipes s'étaient livrées une farouche bataille. Malheureusement, les Dogues avaient fini par céder sur un but remarquable d'Ollie Watkins, sur le banc ce soir.
La question du soir c'est est ce que ce diable d'Émiliano Martinez va encore doucher les espoirs du football français. Vous en pensez quoi, qu'il va lâcher une petite danse si les siens s'imposent ?
Salut les marsupliamis, ça farte ?
L'Olympique Lyonnais vient de se faire éliminer par le Celta Vigo en huitième de Ligue Europa, mais la soirée des clubs français n'est pas finie. Battu 1-0 à l'aller, Lille se déplace à Aston Villa pour créer l'exploit et montrer une bonne fois pour toute que la Premier League, c'est de la foutaise.
⚽ But de Leon Bailey pour Aston Villa
Changement payant d'Unai Emery. À peine entré, le Jamaïcain entérine les derniers espoirs lillois. 2-0 pour Villa. Game over pour le LOSC...
🔀 Changement pour Aston Villa. Harvey Elliott remplace Jadon Sancho
🔀 Changement pour Aston Villa. Leon Bailey remplace Morgan Rogers
🔀 Changement pour Lille OSC. Thiago Santos remplace Thomas Meunier
Cuitos le Belge.
🔀 Changement pour Aston Villa. Matty Cash remplace Lamar Bogarde
🔀 Changement pour Aston Villa. Emiliano Buendía remplace John McGinn
Le buteur du soir sort. Le onze de Villa perd quelques kilos d'un coup.
🔀 Changement pour Lille OSC. Aïssa Mandi remplace Alexsandro Ribeiro
Bruno Genesio tente le tout pour le tout en passant à 4 derrière.
🟨 Carton jaune pour Douglas Luiz
Une faute qui offre un coup franc bien placé aux Dogues.
🔀 Changement pour Lille OSC. Noah Edjouma remplace Ayyoub Bouaddi
🔀 Changement pour Lille OSC. Hákon Arnar Haraldsson remplace Felix Correia
Pas en jambes le Portugais ce soir.
🔀 Changement pour Lille OSC. Matias Fernandez Pardo remplace Ngal'ayel Mukau
🔀 Changement pour Aston Villa. Ollie Watkins remplace Tammy Abraham
⚽ But de John McGinn pour Aston Villa
OLALALALALA LA CLIM POUR LES LILLOIS. Sur la relance de Martinez, Jadon Sancho fonce vers la cage et sert John McGinn qui termine d'un plat du pied clinique.
Les Dogues sont à terre.
Aston Villa
Lille OSC
Par Mathis Blineau-Choëmet