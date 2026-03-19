Revivez Aston Villa-Lille (2-0)

GAME OVER SUR CE SCORE DE 2-0. Nettement inférieur à Aston Villa, Lille sort de la Ligue Europa dès les huitièmes. La bande à Bruno Genesio n'a jamais semblé en mesure de concurencer les Anglais sur l'ensemble des deux matchs.

Soirée salée pour le foot français avec l'élimination de Lyon pendant l'apéro. Merci quand même d'avoir suivi ce live les loustiques et passez une bonne fin de soirée. À très vite sur sofoot.com.