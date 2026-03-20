L’aéroport de Dublin vanne gratuitement Tottenham

La finesse de James Joyce ou la lourdeur d’une Guiness ? Le ou la community manager de l’aéroport de Dublin a semblé préférer l’option binouse. Là, comme ça, gratos, les supporters de Tottenham ont pris une sacrée balle perdue sur X avec un message aussi amer qu’une mauvaise bière.

« L’aéroport de Dublin tient à présenter ses excuses aux supporters des Spurs qui empruntent nos ascenseurs. C’est involontaire. Promis », peut-on lire au-dessus de la vidéo d’un ascenseur qui descend.

Dublin Airport would like to apologise to any Spurs fans using our lifts. It’s unintentional. Honest. ⬇️ pic.twitter.com/NiuBoLWrNy — Dublin Airport (@DublinAirport) March 20, 2026

Une saison qui frôle le crash

La vanne ne sort pas non plus du chapeau de Saint Patrick : Tottenham est aujourd’hui 16e de Premier League et galère à décoller, se retrouvant à un petit point de la zone rouge.

La Ligue des champions aurait pu redonner un coup de boost, mais la première victoire d’Igor Tudor sur le banc des Spurs n’a pas suffi ce mercredi en Ligue des champions (3-2). La bande de Micky van de Ven a vu son vol pour les quarts annulé par la tempête de l’Atlético de Madrid. Autant dire qu’on s’approche d’un vol jonché de turbulences.

Gare au jetlag.

Une enquête ouverte contre Igor Tudor ?