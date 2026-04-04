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Une nouvelle maladresse des Italiens avant leur barrage révélée

TM
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Une nouvelle maladresse des Italiens avant leur barrage révélée

Ça fait tache. Alors que l’Italie va louper une troisième Coupe du monde consécutive, à la suite de sa défaite en finale de barrage face à la Bosnie (1-1, 4-1 T.A.B.), la Repubblica a dévoilé que plusieurs joueurs de la Nazionale s’étaient renseignés, en amont de la partie, sur la prime versée par la Fédération (300 000 euros selon les estimations) en cas de qualification. Toujours selon le média, ce serait le désormais ex-sélectionneur Gennaro Gattuso qui serait intervenu pour pointer que la demande était inappropriée avant de disputer le match.

Un fiasco qui va laisser des traces

Ce n’est pas la seule maladresse qu’ont faite les Italiens avant cette rencontre cruciale, puisque des joueurs avaient été filmés en train de célébrer la victoire aux tirs au but de la Bosnie face au Pays de Galles.

La suite, tout le monde la connaît : démission de Gattuso, de Gabriele Gravina, président de la Fédération italienne de football, mais aussi de Gianluigi Buffon, désormais ex-chef de la délégation de l’équipe nationale d’Italie. Rendez-vous désormais en juin avec l’élection du nouveau président de la Fédé et deux matchs amicaux.

Absolute cinema.

Les Italiens vont-ils supporter le Canada cet été ?

TM

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