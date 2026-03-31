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De Zerbi à Tottenham, ça brûle

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De Zerbi à Tottenham, ça brûle

Avoir connu le banc de l’OM, future condition sine qua non pour s’asseoir sur celui de Tottenham ? Alors qu‘Igor Tudor a été remercié ce dimanche par le club londonien, les informations de l’AFP rapportent que Roberto De Zerbi serait en pôle position pour tenter de sauver les meubles des Spurs.

En effet, Xavi Simons et ses copains pointent à une tristounette 17e place de Premier League, à un point de la relégation en Championship qui leur tend les bras. Tudor n’a pas fait de miracle, quittant l’Angleterre après une victoire en Ligue des champions, quatre défaites et un nul en championnat. Un vrai naufrage, en somme.

Un contrat bien juteux pour le coach transalpin

D’après The Athletic et Talksport, l’ancien technicien de l’OM traîne un peu des pieds pour retrouver un nouveau club après sa dernière expérience phocéenne. Et on le sait tous : on n’attire pas les mouches avec du vinaigre. Les Spurs ont donc décidé de sortir le grand jeu en lui soumettant un contrat à long terme des plus alléchants.

Tottenham serait en passe de faire de lui le troisième entraîneur le mieux payé de Premier League, derrière Pep Guardiola et Mikel Arteta. Le deal devrait aussi contenir des clauses de relégation, ce qui signifie que son salaire diminuera si l’équipe descend en Championship et qu’il choisit de continuer en deuxième division.

Il boude même avant de commencer, grandiose !

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