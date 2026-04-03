Le douloureux coup dans les testicules de Moussa Diaby

AÏE ! Lors de la 27e journée de Saudi Pro League, une scène cruelle a été observée durant la rencontre opposant Al Ittihad à Al Hazem : aux alentours de la demi-heure de jeu et tandis que le score était encore vierge, Moussa Diaby a mal réagi à une faute en envoyant un coup de pied dans les testicules de son adversaire.

🚨💣 Funny but sad… Moussa Diaby has completely lost it 😱🇫🇷 The French winger planted a brutal kick straight to the genitals of his opponent — resulting in a direct red card 🍒🟥pic.twitter.com/Xf71u7HvtX — Topskills Sports UK (@topskillsportuk) April 3, 2026

Abdulrahman Al-Dakheel, puisque c’est de lui qu’il s’agit, s’est alors écroulé au sol en se tenant les parties génitales. Résultat de cette talonnade un peu particulière, qui n’a pas empêché la victoire des visiteurs : carton rouge direct pour le joueur français, lequel n’a pas supporté qu’on ne respecte pas du tout son espace proxémique. Il y a des journées plus réussies…

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