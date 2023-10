Le joli geste de Moussa Diaby

Moussa Diabyien.

La large victoire des siens à Alkmaar n’aurait peut-être même pas réussi à le consoler. En tribune jeudi pour assister au match des siens et admirer l’un de ses joueurs préférés, un jeune supporter d’Aston Villa s’est vu rappeler à l’ordre pour avoir accroché une bannière demandant à Moussa Diaby de lui donner son maillot. Sans cœur ni concession, un stadier lui a tout simplement confisqué son petit message et l’a jeté, entraînant un profond chagrin chez le principal intéressé. De fait, il est désormais interdit d’afficher des banderoles réclamant des maillots aux joueurs aux Pays-Bas, mesure popularisée par l’Ajax,

This is what it’s all about. 🥰 pic.twitter.com/HUQg0vq0h9

— Aston Villa (@AVFCOfficial) October 26, 2023