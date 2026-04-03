S’abonner au mag
  • France

Samir Nasri et les 212 commandes Deliveroo de la discorde

FC
122 Réactions
Samir Nasri et les 212 commandes Deliveroo de la discorde

Il fallait être plus discret… ou cuisiner des plats maison. Selon les informations émanant des Échos et du Soir, Samir Nasrir pourrait voir le fisc français exiger de lui plus de cinq millions d’euros. La raison ? Officiellement expatrié à Dubaï, l’ancien footballeur vivrait en réalité à Paris.

Mais comment les autorités ont-elles pu deviner cela ? En épluchant son train de vie : outre ses trois biens immobiliers situés dans l’Hexagone et les registres de vols, l’ex-joueur se serait fait livrer… 212 commandes Deliveroo au sein même de la capitale. Des données à garder au conditionnel, le consultant les contestant. Bon appétit en attendant !

Billetterie : le bonheur est dans l’appli ?

FC

À lire aussi
Les grands récits de Society: Les disparus de Boutiers
  • Enquête
Les grands récits de Society: Les disparus de Boutiers

Les grands récits de Society: Les disparus de Boutiers

Une famille sort réveillonner et ne rentre jamais chez elle. C’était il y a 50 ans, et personne n’a jamais retrouvé la moindre trace ni le moindre indice sur ce qui est aujourd’hui la plus vieille affaire du pôle cold cases de Nanterre. On refait l’enquête.

Les grands récits de Society: Les disparus de Boutiers
Articles en tendances
cdm-removebg-preview
January 28, 2026, Lisbon, Lisbon, Portugal: Anatoliy Trubin of SL Benfica celebrates a goal during the UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD8 match between SL Benfica and Real Madrid C.F. at Estadio do Sport Lisboa e Benfica on January 28, 2026 in Lisbon, Portugal. (Credit Image: © Irina R. Hipolito/AFP7 via ZUMA Press Wire) - Photo by Icon Sport
January 28, 2026, Lisbon, Lisbon, Portugal: Anatoliy Trubin of SL Benfica celebrates a goal during the UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD8 match between SL Benfica and Real Madrid C.F. at Estadio do Sport Lisboa e Benfica on January 28, 2026 in Lisbon, Portugal. (Credit Image: © Irina R. Hipolito/AFP7 via ZUMA Press Wire) - Photo by Icon Sport
  • Mondial 2026
Le XI des joueurs qui vont rater le Mondial

Le XI des joueurs qui vont rater le Mondial

Le XI des joueurs qui vont rater le Mondial

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

30
Revivez Lille-Lens (3-0)
Revivez Lille-Lens (3-0)

Revivez Lille-Lens (3-0)

Revivez Lille-Lens (3-0)

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.