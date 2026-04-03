Samir Nasri et les 212 commandes Deliveroo de la discorde

Il fallait être plus discret… ou cuisiner des plats maison. Selon les informations émanant des Échos et du Soir, Samir Nasrir pourrait voir le fisc français exiger de lui plus de cinq millions d’euros. La raison ? Officiellement expatrié à Dubaï, l’ancien footballeur vivrait en réalité à Paris.

Mais comment les autorités ont-elles pu deviner cela ? En épluchant son train de vie : outre ses trois biens immobiliers situés dans l’Hexagone et les registres de vols, l’ex-joueur se serait fait livrer… 212 commandes Deliveroo au sein même de la capitale. Des données à garder au conditionnel, le consultant les contestant. Bon appétit en attendant !

Billetterie : le bonheur est dans l’appli ?