Roberto De Zerbi retourne sa veste au sujet de la polémique Greenwood

Hypocrisie, quand tu nous tiens… À peine débarqué à Tottenham Hotspur, Roberto De Zerbi doit déjà composer avec des critiques outre-Manche. En cause : ses prises de position au sujet de Mason Greenwood, persona non grata en Angleterre depuis des accusations de violences conjugales en 2022, lorsqu’il l’avait sous ses ordres il y a encore quelques mois à l’Olympique de Marseille.

Ce jeudi, l’ancien coach de Sassuolo a tenu à mettre les points sur les i dans un entretien accordé au site officiel des Spurs : « Je n’ai jamais voulu minimiser le problème des violences faites aux femmes ni les violences faites à qui que ce soit en général. Dans ma vie, j’ai toujours défendu les plus vulnérables, les plus fragiles. Je me suis toujours battu et j’ai pris position pour être du côté de ceux qui sont les plus exposés. »

« J’ai une fille, je suis très sensible à ces questions »

« Ceux d’entre vous qui me connaissent bien savent que je ne suis pas du genre à faire des compromis pour gagner plus de matchs », a-t-il poursuivi. « Je suis désolé si j’ai heurté la sensibilité de qui que ce soit. J’ai une fille, je suis très sensible à ces questions, et je l’ai toujours été. J’espère qu’avec le temps, les gens apprendront à mieux me connaître et comprendront qu’à ce moment-là, je n’avais pas l’intention de prendre position. »

Roberto De Zerbi’s first interview as Tottenham Hotspur Head Coach 🗣️ pic.twitter.com/PJRwccK1Y7 — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) April 2, 2026

Ces déclarations tranchent quelque peu avec celles qu’il avait tenues sur la Canebière il y a à peine quatre mois, où il n’avait pas abordé aussi clairement la problématique des violences faites aux femmes. « Mason est une bonne personne », avait lâché l’Italien, précisant qu’il ne « rentre jamais dans la vie privée des joueurs. Je ne le fais même pas pour mes enfants. » « Il a payé le prix fort pour ce qui s’est passé. C’est une autre personne que celle décrite en Angleterre. »

Dans la foulée de l’arrivée de De Zerbi à Londres, des groupes de supporters de Tottenham avaient publié un communiqué pour appeler leur club à renoncer à la nomination de l’entraîneur, dénonçant des propos jugés « malvenus et profondément offensants » à propos de Greenwood.

De Zerbi-Greenwood : la grande hypocrisie