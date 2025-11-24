Roberto De Zerbi monte au créneau pour Mason Greenwood

Pas touche à son mauvais garçon.

À la veille de la réception de Newcastle en Ligue des champions, Roberto De Zerbi a remis une pièce dans la machine Greenwood. Interrogé en conférence de presse sur son attaquant vedette, toujours au cœur des débats en Angleterre malgré l’abandon des charges pour violences conjugales qui avaient été retenues contre lui en 2022, le coach marseillais a répété son soutien sans détour. « C’est une bonne personne », a lâché l’Italien, rappelant qu’il ne « rentre jamais dans la vie privée des joueurs. Je ne le fais même pas pour mes enfants. »

Marseille pour se refaire

Pour De Zerbi, Greenwood a déjà « payé le prix fort pour ce qui s’est passé » et trouvé à Marseille une atmosphère propice pour se reconstruire : affection, confiance, main tendue. Le tout sous les yeux d’un Vélodrome qui s’est longtemps divisé entre malaise et enthousiasme footballistique. De Zerbi dit voir « une autre personne que celle décrite en Angleterre », évoquant un garçon introverti de bonne famille.

Pendant ce temps, Greenwood empile : 10 buts en 12 matchs de Ligue 1, une absence prolongée en sélection anglaise depuis 2021 et des discussions en stand-by avec la fédération jamaïcaine pour changer de nationalité sportive.

