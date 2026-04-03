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National : le podium s’écroule !
Qu’est-ce que c’est que ce vendredi de National ? Lors de la 28e journée de championnat, un événement très rare s’est produit : les trois premiers se sont inclinés, tout simplement. Dijon (leader) s’est fait avoir à Fleury, Sochaux (dauphin) a été battu sur la plus courte des marges sur le terrain de Versailles et Rouen s’est laissé piéger sur la pelouse de Villefranche Beaujolais.
Une belle lucarne, un sublime CSC
Ce dernier a notamment inscrit le but de la soirée par Mourad Louzif, qui avait un compte à régler avec une araignée et sa toile coincée dans la lucarne adverse. En revanche, Djessine Seba a eu moins de chance : malheureux, le joueur de Concarneau a marqué une jolie réalisation contre son camp. Toujours aussi folle, cette compétition…
Le bijou de Mourad Louzif qui nettoie la lucarne rouennaise ! @FCVB_officiel démarre sur les chapeaux de roue. 1️⃣ - 0️⃣ I 13e Suivez le match en direct sur notre chaîne YouTube "Championnat National Officiel" !#NationalFFF pic.twitter.com/2TpdUDy8br— Championnat National (@NationalFFF) April 3, 2026
Aubagne 1-1 Châteauroux
Buts : Nehari (77e) pour Aubagne // Chahid (12e) pour Châteauroux
Bourg-en-Bresse 1-0 Paris 13 Atletico
But : Meyer (44e)
Caen 1-1 Saint-Brieuc
Buts : Parsemain (57e) pour Caen // Beghin (81e) pour Saint-Brieuc
Concarneau 0-3 Le Puy
Buts : Seba CSC (24e), Faty (44e) et Nsingi (77e)
Fleury 3-1 Dijon
Buts : Rivas (35e), Farade (45e+3) et Angong (86e) pour Fleury // Lacroix (6e) pour Dijon
QRM 3-2 Valenciennes
Buts : Leborgne (27e, SP), Sylva (44e) et Ndiaye (65e) pour QRM // Passi (56e) et Courtet (90e+3) pour Valenciennes
Versailles 1-0 Sochaux
But : Khouma (60e)
Villefranche Beaujolais 2-1 Rouen
Buts : Louzif (13e) et Mendy CSC (33e) pour Villefranche Beaujolais // Seydi (67e) pour Rouen
Avec de la réussite @lepuyfoot ouvre la marque. Le centre de Plamedi Nsingi est dévié par un défenseur concarnois dans ses propres filets. 0️⃣ - 1️⃣ I 24e Suivez le match en direct sur notre chaîne YouTube "Championnat National Officiel" !#NationalFFF pic.twitter.com/9dSWpCTzOy— Championnat National (@NationalFFF) April 3, 2026
FC