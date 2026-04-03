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National : le podium s’écroule !

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National : le podium s’écroule !

Qu’est-ce que c’est que ce vendredi de National ? Lors de la 28e journée de championnat, un événement très rare s’est produit : les trois premiers se sont inclinés, tout simplement. Dijon (leader) s’est fait avoir à Fleury, Sochaux (dauphin) a été battu sur la plus courte des marges sur le terrain de Versailles et Rouen s’est laissé piéger sur la pelouse de Villefranche Beaujolais.

Une belle lucarne, un sublime CSC

Ce dernier a notamment inscrit le but de la soirée par Mourad Louzif, qui avait un compte à régler avec une araignée et sa toile coincée dans la lucarne adverse. En revanche, Djessine Seba a eu moins de chance : malheureux, le joueur de Concarneau a marqué une jolie réalisation contre son camp. Toujours aussi folle, cette compétition…

 

  Aubagne 1-1 Châteauroux

Buts : Nehari (77e) pour Aubagne // Chahid (12e) pour Châteauroux

  Bourg-en-Bresse 1-0 Paris 13 Atletico

But : Meyer (44e)

  Caen 1-1 Saint-Brieuc

Buts : Parsemain (57e) pour Caen // Beghin (81e) pour Saint-Brieuc

  Concarneau 0-3 Le Puy

Buts : Seba CSC (24e), Faty (44e) et Nsingi (77e)

  Fleury 3-1 Dijon

Buts : Rivas (35e), Farade (45e+3) et Angong (86e) pour Fleury // Lacroix (6e) pour Dijon

  QRM 3-2 Valenciennes

Buts : Leborgne (27e, SP), Sylva (44e) et Ndiaye (65e) pour QRM // Passi (56e) et Courtet (90e+3) pour Valenciennes

  Versailles 1-0 Sochaux

But : Khouma (60e)

  Villefranche Beaujolais 2-1 Rouen

Buts : Louzif (13e) et Mendy CSC (33e) pour Villefranche Beaujolais // Seydi (67e) pour Rouen

Dijon et Sochaux se rapprochent de la montée

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