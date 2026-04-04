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Christian Gourcuff boycotte le centenaire du FC Lorient

TM
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Christian Gourcuff boycotte le centenaire du FC Lorient

La pilule n’est pas près de passer. Logiquement convié à célébrer les 100 ans du FC Lorient à l’occasion de la réception du Paris FC dimanche, Christian Gourcuff, qui a passé près de 25 ans (1982-1986, 1991-2001 et 2003-2014) sur le banc des Merlus, a décliné l’invitation. Si plusieurs salariés et anciens joueurs ont tenté de le convaincre, l’ancien entraîneur breton n’est pas revenu sur sa décision selon les informations de L’Équipe. Il sera également absent du match des légendes, programmé lundi.

Toujours en conflit avec Loïc Féry

D’après le quotidien, son absence, le même jour que ses 71 ans, est due à ses différends avec l’actuel président Loïc Féry, en poste depuis 2009. Questionné à ce sujet, le père de Yoann n’a pas botté en touche : « Je me suis promis à mon départ (en 2014) de ne jamais revenir et je m’y tiens. Tout le monde connaît l’histoire… Ça m’ennuie de ne pas croiser les joueurs lundi, mais on se verra dans un autre contexte que le match. » Le club a fait savoir qu’il regrettait son absence et a précisé qu’il serait bien présent sur la fresque dévoilée dimanche au Moustoir lors des festivités. 

Pourvu qu’ils ne se croisent pas au Festival interceltique.

Parade nautique, thoniers et fumigènes : les images du centenaire du FC Lorient

TM

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