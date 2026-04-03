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Antoine Kombouaré met les choses au clair sur Maxime Lopez

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Antoine Kombouaré met les choses au clair sur Maxime Lopez

Ah, Maxime Lopez a enfin enlevé le mode avion. Avant de se déplacer sur la pelouse du FC Lorient, Antoine Kombouaré a balancé que ça y est, le capitaine du Paris FC rentrait dans le moule qu’il avait confectionné pour lui.

Mis à l’écart quand le Kanak a débarqué sur le banc parisien, l’ancien Marseillais s’est dépatouillé d’une situation délicate. En réussite lors d’un match amical samedi dernier face au Red Star (2-0), le milieu de 28 ans s’est même offert un petit but.

Sa performance n’a pas déplu au tacticien, qui a tenu à débroussailler le sujet : « Il revient bien. Je sais que quand je suis arrivé, pour lui ça n’a pas été facile parce qu’il s’est senti peut-être écarté, il a peut-être senti que je ne comptais pas sur lui, c’était complètement faux. »

Une exigence qui paie

Et voilà, la magie Kombouaré opère. Depuis son arrivée, le Paris FC n’a plus perdu (deux victoires et trois nuls) et Jean-Bouin reprend des couleurs. Les supporters peuvent souffler, car le PFC est à neuf unités du premier barragiste : comme quoi, les méthodes de coach Antoine fonctionnent plutôt bien.

« Je suis arrivé avec une idée bien précise de ce que j’attendais de l’équipe et surtout de lui dans son jeu, et là, c’est bien, explique l’ancien du PSG. Apparemment, il a compris le message que je lui ai fait passer. Lui, comme tous les joueurs d’ailleurs, ils ont une idée de comment jouer, mais ils n’ont pas compris que c’est l’entraîneur qui décide de comment on doit jouer. S’ils se mettent au diapason, ils sont éligibles, comme on dit. »

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