Auxerre se rapproche du maintien après sa victoire facile contre Angers, le Paris FC facile contre Brest

Facile vainqueur d'angevins quasiment en vacances (3-1), Auxerre fait un grand pas vers le maintien. Brest, en tongs à Paris (1-4), finit en roue libre et Toulouse reste dans le top 10 après avoir infligé à Strasbourg une troisième défaite d'affilée. Certains sont pressés d'être en vacances, d'autres veulent encore en découdre.

Qui rejoindra Metz en Ligue 2 ? Sûrement Nantes ! Treize ans après sa dernière pige en Ligue 2, l’octuple champion de France n’est qu’à 90 minutes de rejoindre des Messins habitués à l’ascenseur. La faute à eux-mêmes, bien sûr, mais aussi à la magnifique victoire des Auxerrois contre Angers (3-1). À deux matchs de la fin de la saison et à cinq jours d’un Lens-Nantes crucial, l’AJA regagne cinq points d’avance sur le FCN.

Après avoir assuré le maintien avec Lorient et avec Auxerre la saison dernière, Christophe Pélissier n’est qu’à quelques jours de confirmer qu’il sait maintenir des clubs de Ligue 1. Il peut dire merci à Angers, qui s’est déplacé à l’Abbé-Deschamps en claquettes-chaussettes et sans jugeotte, à l’image du carton rouge d’Amine Sbaï en fin de première période.

Quel but de 𝑺𝒆́𝒌𝒐𝒖 𝑴𝒂𝒓𝒂 ! Auxerre a les crocs et veut mettre une pression énorme sur Nice avant leur confrontation 🍿#AJASCO pic.twitter.com/LFHHTmVuTX — L1+ (@ligue1plus) May 3, 2026

Sékou Mara a marqué son premier but en Ligue 1 depuis un an et demi, rodant derrière une belle frappe de Lassine Sinayoko (1-0, 12e). Le duo a marqué les deux autres buts des Icaunais en seconde période. Auxerre accueille Nice la semaine prochaine, avec la ferme intention d’aller chercher un maintien direct en Ligue 1. Trois points séparent les deux équipes. Les Nantais ne peuvent pas remercier leurs voisins angevins, qui n’ont plus gagné depuis début mars… contre Nantes.

Effet Kombouaré, pour de vrai

À Jean-Bouin, le Paris FC s’est promené contre des Brestois en rade (4-0). Avec un Ilan Kebbal en mode « Zinédine Zidane » selon Ligue 1 +, les joueurs de la capitale signent la plus large victoire de la saison. la recrue hivernale Rudy Matondo a marqué ses deux premiers buts en Ligue 1. Willem Geubbels, qui n’avait plus marqué depuis cinq mois, a également scoré. Le PFC dépasse les Brestois au classement, signe qu’Antoine Kombouaré a réussi sa mission.

18 ans et un premier but avec le @ParisFC 🔝 𝑹𝒖𝒅𝒚 𝑴𝒂𝒕𝒐𝒏𝒅𝒐 veut faire parler de lui dans cette fin de saison 🥷#PFCSB29 pic.twitter.com/2EM1RD3loa — L1+ (@ligue1plus) May 3, 2026

Strasbourg en roue libre

Dans une Meinau qui a sifflé son équipe en fin de match, un Strasbourg remanié a concédé sa troisième défaite d’affilée à domicile contre Toulouse (1-2). Samuel Amo-Ameyaw avait pourtant rendu les jeunes Alsaciens moins amorphes, mais Dayann Méthalie, pour son premier but en Ligue 1, et Emersonn en fin de match, font entrer Toulouse dans le Top 10. Carles Martínez Novell peut quitter sereinement la Haute-Garonne, alors que le Racing doit désormais renverser le Rayo Vallecano jeudi à la Meinau pour sauver sa saison.

Auxerre 3-1 Angers

Buts : Mara (12e et 61e) et Sinayoko (67e) pour les Icaunais // Koyalipou (78e) pour les Angevins

Expulsion : Sbaï (45e +1) côté angevins

Strasbourg 1-2 Toulouse

Buts : Amo-Ameyaw (27e) pour les Alsaciens // Methalie (43e) et Emersonn (85e) pour les Haut-Garonnais

Paris FC 4-0 Brest

Buts : Matondo (13e et 67e), Geubbels (20e) et Koleosho (89e) pour les Parisiens.

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