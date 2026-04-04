Nouveau rebondissement dans le clash entre Enzo Fernández et Chelsea

Attaque, contre-attaque. À la suite des deux matchs de suspension infligés à Enzo Fernández par Chelsea, pour avoir commis le crime de dire qu’il se voyait bien vivre à Madrid, Javier Pastore, l’agent du milieu argentin, est monté au créneau : « Cette punition est totalement injuste ! Elle n’a aucune raison, ni justification valable. On ne comprend vraiment pas. Il n’a jamais mentionné le moindre club (le Real Madrid étant intéressé par le joueur) ni laissé entendre à aucun moment qu’il voulait quitter Chelsea. »

Un capitaine relégué sur le banc

Titulaire indiscutable cette saison, l’international argentin a porté le brassard à 17 reprises, mais cela n’a pas empêché son entraîneur, Liam Rosenior, de se priver de lui pour le quart de finale de la FA Cup face à Port Vale (D3) ce samedi et le choc face à Manchester City en Premier League. Sous contrat jusqu’en 2032, Fernández pourrait pourtant prolonger son bail avec les Blues puisque son agent a révélé que des discussions ont eu lieu au début de l’année, sans aboutir.

« En attendant, cette sanction incompréhensible suggère que le club essaie d’envoyer un message. Je suppose qu’on comprendra mieux plus tard, a pointé Pastore. Enzo tient quand même à présenter ses excuses auprès des supporters s’ils ont pu se sentir offensés. Mais encore une fois, il n’a jamais évoqué un autre club ou affirmé qu’il voulait quitter Chelsea. Il s’agit d’une pure spéculation médiatique ! »

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