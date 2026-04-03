Enzo Fernandez sanctionné par Chelsea pour avoir commis une faute vraiment très grave

Le soleil de Madrid, c’est non. Le vice-capitaine de Chelsea, Enzo Fernández, aurait mieux fait de se taire pendant la trêve internationale. L’Argentin a été sanctionné par son club, pour ses propos sur son avenir au sein du vestiaire des Blues.

« J’aimerais vivre en Espagne. J’aime beaucoup Madrid, c’est similaire à Buenos Aires. Est-ce que je pourrais vivre un jour à Madrid ? Bien sûr », a récemment confié le milieu de terrain aux médias argentins.

La leçon de Rosenior

En conférence de presse, l’entraîneur de Chelsea, Liam Rosenior, a annoncé qu’il se passerait des services de Fernandez pour les deux prochaines rencontres. « En tant que club, nous avons pris une décision, […]. Une ligne rouge a été franchie », explique en toute décontraction celui qui a lâché Strasbourg pour le grand frère en plein milieu de saison.

L’Argentin pourra donc rester à la maison samedi pour la réception de Port Vale en FA Cup, mais également pour le choc à Stamford Bridge contre Manchester City la semaine prochaine. Également impliqué dans des déclarations sur le FC Barcelone, Marc Cucurella ne sera quant à lui pas sanctionné par Chelsea.

Un chant raciste, ça peut passer, mais déclarer sa flamme à une ville, alors ça non !

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