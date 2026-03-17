Le gros coup de gueule de Micky van de Ven

Micky en mode Rocky. Avant de recevoir l’Atlético de Madrid pour tenter de claquer une remontada historique (personne ne l’attend, celle-là, vu le score à l’aller), Micky van de Ven a passé une soufflante quant aux critiques qui dénoncent un manque d’engagement des Spurs envers leur club.

« Pour être honnête, ce n’est pas un sujet qui m’intéresse beaucoup, commence le capitaine de Tottenham. Ce ne sont que des journalistes qui racontent n’importe quoi. On se dit donc : “Mais d’où vous sortent ces idées ?” Comme si les joueurs étaient démotivés ou s’en fichaient de la situation. […] Ce serait bizarre qu’un joueur se trouve dans le vestiaire en ce moment et dise : “Oh, je vais partir, de toute façon” ou “Je prends la situation à la légère”. »

Une situation délicate pour tous

Ce tumulte, c’est toute l’écurie londonienne qui le subit au fil des performances médiocres en championnat. Seizièmes de Premier League à un point de la zone de relégation, Micky et compagnie doivent mener un autre combat en parallèle : maintenir une bonne relation avec les supporters.

L’international néerlandais assure que ces rumeurs « causent beaucoup plus de problèmes, car les supporters commencent à y croire, mais croyez-moi, toutes les personnes impliquées sur le terrain, le staff, les joueurs, tout le monde se sent profondément concerné par la situation dans laquelle nous nous trouvons actuellement, et nous voulons simplement renverser la tendance. »

Micky van de Vent debout.

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