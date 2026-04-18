Les supporters de l'OM pas fans de leur nouveau logo

Une révolution visuelle, ça met du temps à passer. Nombre sont les supporters de clubs mécontents d’un nouveau logo, souvent simplifié et adapté aux designs tendances, celui-ci mettant du temps à devenir un élément visuel commun. Et évidemment, ce n’est pas à Marseille qu’on allait déroger à cette règle. Très discuté, le nouveau blason de l’OM fait ce samedi réagir les fans marseillais, venus en nombre au Moustoir supporter leur équipe qui affronte Lorient en championnat.

« Non au nouveau logo », a-t-on aperçu sur une banderole dans le parcage marseillais avant le début de la rencontre. Pas encore présent sur la tunique des joueurs d’Habib Beye (ce serait bête de revoir tous les stocks d’équipement à un mois de la fin de la saison), le nouveau logo s’est cependant installé dans tous les habillages du club, que ce soit au Vélodrome, à la Commanderie ou sur les plateformes digitales.

Beaucoup ont encore du mal à s’y faire.