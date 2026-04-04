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Pep Guardiola ouvre la porte au départ de l’un de ses piliers

TM
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Pep Guardiola ouvre la porte au départ de l’un de ses piliers

Vrai reconnaît vrai. Interrogé en conférence de presse sur le potentiel départ de Rodri, qui a ouvertement avoué être intéressé par l’intérêt du Real Madrid, Pep Guardiola n’a pas esquivé la question. L’entraîneur de Manchester City ne jette pas la pierre au Ballon d’or 2024 : « Aucun joueur ne refuserait l’opportunité de jouer pour le Real Madrid. Je comprends totalement »

Un départ pour le prix de deux ?

L’international espagnol, bientôt trentenaire, porte les couleurs depuis 2019. Son entraîneur veut croire que ce n’est pas la fin de l’histoire, sans toutefois lui mettre la pression : « Il est né en Espagne, donc j’ai toujours souhaité que Rodri reste le plus longtemps possible dans ce club, car c’est un joueur incroyable, de très haut niveau, mais chacun est maître de sa propre vie, a pointé Guardiola. Je sais que le club souhaite qu’il reste. Ils m’en ont informé pour Rodri. Je pense qu’il pourrait rester. Je suis toujours positif à ce sujet, mais finalement, je ne sais pas. » Sous contrat jusqu’en 2027, l’ancien entraîneur du Barça, essoré par son poste, pourrait lui aussi quitter cet été les Skyblues, qui jouent le quart de finale de la FA Cup face à Liverpool ce samedi.

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TM

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