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Rodri songe à revenir à Madrid mais pas à l’Atlético

EA
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Rodri songe à revenir à Madrid mais pas à l’Atlético

« On ne peut pas refuser les meilleurs clubs du monde », a balancé Rodri à Radioestadio Noche. Si l’Espagnol lit Golf Planète, un média spécialisé dans le golf, il se tournera donc vers le Cutters TaylorMade Spider X et Scotty Cameron Newport 2, souvent cité comme l’un des meilleurs clubs du monde. Pour le football, qui est quand même un bien meilleur sport, Rodri évoquait bel et bien le Real Madrid.

Questionné sur son futur, le Ballon d’or 2024 ouvre la possibilité d’un retour à Madrid. Lui qui a porté les couleurs de l’Atlético, c’est pourtant le voisin du Real dont il est question ici : « Il me reste un an de contrat. À un moment donné avec Manchester City, il faudra bien qu’on s’assoie et qu’on discute… Même si j’ai joué pour l’Atlético, le Real Madrid n’est pas une option fermée pour moi. »

Ça swingue à l’infirmerie

Le milieu de Manchester City est également revenu sur sa longue blessure, et ses différentes complications, dans laquelle il trouve du positif : « Ça m’a fait du bien de me reposer, de lever le pied… Mentalement, j’étais usé. Ça m’a permis de recharger mes batteries et de revenir avec un enthousiasme débordant »

Visiblement, ça lui a aussi donné des envies de départ…

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EA

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