L’Italie viserait une légende pour remplacer Gattuso

Un pari audacieux ? Alors que Gabriele Gravina, le président de la Fédération italienne de football, serait en passe de présenter sa démission ce jeudi, Gennaro Gattuso devrait être entraîné dans sa chute.

Plusieurs noms sont cités pour reprendre le poste de sélectionneur national, dont celui de… Pep Guardiola. L’entraîneur catalan, sous contrat avec Manchester City jusqu’en 2027, se retrouverait dans les petits papiers de la fédération, grâce à un coup de pouce financier, selon la Gazzetta dello Sport. Malgré les 23 millions d’euros annuels touchés par Guardiola, la FIGC ne verrait pas d’un mauvais œil l’arrivée de l’un des plus grands entraîneurs de ce siècle sur le banc des Azzurri.

Deux anciens sélectionneurs italiens dans la short list

Hormis la piste Guardiola, la Gazzetta rapporte que Roberto Mancini fait partie des candidats crédibles à la succession de Gattuso. Le technicien de 61 ans a dirigé la Nazionale de 2018 à 2023, le temps de remporter l’Euro 2020 et d’établir le record d’invincibilité pour une équipe nationale.

Un retour d’Antonio Conte à la tête de la sélection est également à l’ordre du jour. L’actuel entraîneur du Napoli, sélectionneur entre 2014 et 2016, a emmené l’Italie jusqu’en quarts de finale du Championnat d’Europe 2016 organisé en France. Et bien sûr, le nom de l’éternel Massimiliano Allegri, actuellement à l’AC Milan, circule aussi.

Tout ça alors qu’il suffit de ramener Didier Deschamps.

Gianluigi Buffon jette les gants à son tour