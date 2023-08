Roberto Mancini claque la porte de la Squadra Azzurra !

Basta.

Roberto Mancini n’est plus le sélectionneur de l’Italie. Nommé en 2018, l’architecte du titre de champion d’Europe conquis en 2021 a remis sa démission samedi soir, annonce la fédération. La victoire mi-juin contre les Pays-Bas, synonyme de troisième place en Ligue des Nations, restera donc son ultime match à la tête de la Nazionale. Un coup de tonnerre, d’autant plus qu’il y a seulement neuf jours, la FIGC expliquait que ses fonctions allaient être élargies. Compte tenu des échéances, le nom de son successeur sera annoncé « dans les prochains jours », précise le communiqué. Actuellement troisième de son groupe des qualifications à l’Euro 2024 avec une victoire et une défaite, la Squadra Azzurra affrontera la Macédoine du Nord (9 septembre) et l’Ukraine (12 septembre) le mois prochain.

❗️#Mancini ha rassegnato le dimissioni da CT della Nazionale. La FIGC valuterà la migliore opzione per gli Azzurri Il comunicato 👉🏻 https://t.co/PkThRQ0fXP pic.twitter.com/eiujDlLMiN — Nazionale Italiana ⭐️⭐️⭐️⭐️ (@Azzurri) August 13, 2023

L’appel du Golfe ?