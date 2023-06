L’Italie s’offre les Pays-Bas et une place sur le podium

Pays-Bas 2-3 Italie

Buts : Bergwijn (68e) et Wijnaldum (89e) pour les Oranje // Dimarco (6e), Frattesi (20e) et Chiesa (72e) pour la Nazionale

Frattesi d’Italia.

Face à des Néerlandais visiblement déjà partis se dorer la pilule avant de se rebeller, l’Italie s’impose finalement (3-2) et grimpe sur le podium de cette Ligue des nations cuvée 2022-2023. Dans cette rencontre plutôt animée, Verratti et sa bande ne perdent pas de temps pour prendre les devants. Déjà présent à l’origine de l’action, Dimarco fracasse les cages de Bijlow d’une praline du gauche suite à un astucieux service de Raspadori (0-1, 6e). Moins d’un quart d’heure plus tard, Frattesi bénéficie d’un peu de réussite pour récupérer la gonfle dans la surface et ajuster le portier des Pays-Bas de près (0-2, 20e), signant au passage son tout premier pion avec la Nazionale. Les Oranje tentent timidement de se rebiffer en fin de première période mais Gakpo, décalé par Simons, manque le cadre de peu (41e).

Les Pays-bas continuent sur cette lancée au retour des vestiaires, et même si Gakpo bute sur Donnarumma (47e), ce sont bien les Oranje qui dominent outrageusement. A force d’insister, les hommes de Koeman finissent par relancer cette partie. Bergwijn, à la retombée d’un centre de Gakpo repoussé, enchaîne râteau et caramel du gauche en pleine surface italienne pour tromper Donnarumma (1-2, 68e). Et alors qu’il a fallu plus de vingt minutes aux Néerlandais pour revenir, il n’en faut que quatre à Chiesa pour calmer le De Grolsch Veste d’une délicieuse frappe croisée du gauche (1-3, 72e). Wijnaldum aura beau redonner un brin d’espoir à tout un stade (2-3, 89e), les Italiens ne lâchent rien et finissent sur le podium de la Ligue des nations pour la deuxième édition consécutive.

Dommage pour eux, ça n’offre toujours pas de tickets pour le prochain Mondial.

Pays-Bas (4-2-3-1) : Bijlow – Dumfries,Van Dijk, Geertruida (Wijnaldum, 46e), Aké – Wieffer (Veerman, 77e), De Jong – Malen (Bergwijn, 46e), Xavi Simons (Koopmeiners, 63e), Lang (Weghorst, 46e) – Gakpo. Sélectionneur : Ronald Koeman.

Italie (4-3-3) : Donnarumma – Toloi, Acerbi, Buongiorno, Dimarco (Spinazzola, 74e) – Verratti (Barella, 85e), Cristante, Frattesi – Gnonto (Zaniolo, 63e), Retegui (Pellegrini, 85e), Raspadori (Chiesa, 63e). Sélectionneur : Roberto Mancini.

