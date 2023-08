Roberto Mancini va également diriger les sélections italiennes de jeunes

Il cumulo dei mandati.

La Fédération italienne (FIGC) a choisi ce vendredi de nommer Roberto Mancini à la tête de ses équipes nationales de moins de 21 ans et de 20 ans, à un poste de coordinateur-superviseur. Un choix étonnant à première vue, car extrêmement rare à ce niveau, motivé par la volonté d’uniformiser le style et le système de jeu des différentes sélections transalpines. Avec pour finalité de donner un coup de boost à la Nazionale, entraînée par Mancini depuis 2018 mais privée de Coupe du monde depuis 2014, malgré le sacre de l’Euro 2020.

Definito il nuovo progetto tecnico del 𝑪𝙡𝒖𝙗 𝙄𝒕𝙖𝒍𝙞𝒂: al Ct #Mancini il coordinamento dalla A all’Under 20, a #Viscidi il compito di lavorare alla formazione della base azzurra e collaborare con il Ct nella Direzione tecnica Scopri di più ⤵️https://t.co/ZIA7n8kb5H — Nazionale Italiana ⭐️⭐️⭐️⭐️ (@Azzurri) August 4, 2023

Pour rendre les liens de jeu plus clairs et la relation technique plus évidente, la FIGC a choisi de « fournir » deux entraîneurs à Mancini. Pas des inconnus, puisque tous deux sont ses adjoints en sélection A : Carmine Nunziata entraînera les U21, Attilio Lombardo sera en charge des U20, avec donc l’ombre protectrice de l’ancien coach de Manchester City.

Aux grands maux les grands remèdes ?

