Ligue 2 : Le Red Star et Troyes confirment, Rodez rejoint Pau

FC
Ligue 2 : Le Red Star et Troyes confirment, Rodez rejoint Pau

Les leaders vont bien, merci pour eux.

En effet, ni Troyes ni le Red Star n’ont chuté lors de la cinquième journée de Ligue 2 : les deux premiers de la classe se sont même imposés sur le même score, marquant trois buts et n’en concédant aucun. L’ESTAC a ainsi battu Nancy (cinquième) grâce à un doublé de Tawfik Bentayeb (dont un penalty) et une réalisation de Martin Adeline achevant une belle action collective, alors que son concurrent a dominé Pau (quatrième, réduit à dix à la suite du carton rouge de Joseph Kalulu à la deuxième minute et même à neuf après l’expulsion de Tom Pouilly) à l’extérieur de manière identique (doublé d’Hacène Benali dont un péno, un pion de l’intenable Damien Durand).

Doublé aussi pour Clavreul

De son côté, Rodez (sixième) a gagné au Mans (treizième) sur la plus courte des marges à la suite d’un tremblement de filet signé Taïryk Arconte pendant que Laval (septième) a dominé Boulogne-sur-Mer (lanterne rouge) et peut remercier Ethan Clavreul (auteur d’un doublé à 19 ans) malgré la réduction du score d’Adrien Pinot (dans le temps additionnel, et sur penalty). Enfin, Bastia n’a toujours pas commencé sa saison : en déplacement à Amiens, neuvième, le Sporting n’a pu faire mieux qu’un nul vierge et pointe à l’avant-dernière place du classement.

Peu de suspense, pour une fois !

  Troyes 3-0 Nancy

Buts : Bentayeb (20e, et 50e SP) et Adeline (74e)

  Le Mans 0-1 Rodez

But : Arconte (59e)

  Boulogne-sur-Mer 1-2 Laval

Buts : Pinot (90e+1, SP) pour Boulogne-sur-Mer // Clavreul (13e et 45e) pour Laval

  Pau 0-3 Red Star

Buts : Benali (1re, et 45e+2 SP) et Durand (81e)

  Amiens 0-0 Bastia

Nancy débouté et contraint d’accepter les huis clos

FC

  • Enquête à Hénin-Beaumont
Dans les années 2000, Gérard Dalongeville, maire de gauche de Hénin-Beaumont, est empêtré dans une affaire qui aboutira à sa condamnation pour détournement de fonds publics, offrira les clés de la ville à l'extrême droite, et lancera la carrière politique de Marine Le Pen. Retour sur une histoire de coffre-fort qui a changé la face de la politique française.

