L’hommage d’Habib Beye à un de ses anciens joueurs

Il l’a entraîné, mais il aurait très bien pu jouer avec lui.

Ancien défenseur de l’Olympique de Marseille, où il a évolué de 2003 à 2007, Habib Beye est officiellement devenu l’ultime coach de Steve Mandanda depuis l’annonce de la retraite de ce dernier. Le gardien de but a débarqué à l’OM en… 2007, puis a quitté le club phocéen en 2022 pour terminer sa longue aventure à Rennes. Avec le technicien français, donc.

Et celui-ci a tenu à rendre hommage à son ex-portier, en conférence de presse : « Je souhaite souligner à quel point je suis fier d’avoir été le dernier entraîneur de Steve, je veux saluer son immense carrière et l’immense joueur qu’il a été. C’était un privilège de l’entraîner, et pour le Stade rennais, il a été un joueur très important. »

Eh oui, c’est le baisser de rideau du Fenomeno…

