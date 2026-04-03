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Un ancien de Tottenham raccroche les crampons

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Un ancien de Tottenham raccroche les crampons

La France a failli trembler à une syllabe près. Victor Wanyama, ancien milieu de terrain de Tottenham, a officialisé la fin de sa carrière de footballeur à travers ses réseaux sociaux ce vendredi.

« Aujourd’hui, j’annonce ma retraite. Un garçon de Muthurwa avec un grand rêve, rendant fier une nation à chaque fois que je foulais la pelouse. À ma famille, mes amis, mon agent, les fans et les entraîneurs qui m’ont aidé tout au long du parcours », écrit-il.

L’aventure avec le football continue

Avant d’évoluer à Tottenham entre 2016 et 2020, le natif de Nairobi a fait le bonheur de Beerschot (2009-2011), du Celtic (2011-2013) et de Southampton (2013-2016). À la suite d’un passage à l’Impact Montréal (2020-2024) en MLS, Victor Wanyama est revenu en Écosse, pour une dernière danse au Dunfermline Athletic.

Le néo-retraité n’en a pas encore fini avec le ballon, puisqu’il se dirige vers une carrière d’entraîneur : « Je franchis maintenant la prochaine étape en me tournant vers le coaching, où je compléterai mon diplôme UEFA A cette année. »

L’Italie peut l’ajouter à sa short list.

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CT

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