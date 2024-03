Un gardien kényan se fait torturer et poignarder lors d’un enlèvement

Sombre histoire au Kenya.

Porté disparu depuis ce dimanche, Brian Opiyo Olang’o, gardien du KCB FC en première division kényane, a été retrouvé en vie blessé et abandonné au milieu de la forêt de Ngong. Il est désormais en convalescence dans un hôpital de Nairobi. Les premiers rapports font le récit d’une histoire glaçante.

Selon les informations de Pulse Sports Kenya, le joueur a été embarqué de force dans une voiture par trois hommes non identifiés. Ceux-ci ont pris possession de son téléphone et ont vidé son compte en banque, avant de torturer leur victime. Olang’o a ainsi subi une profonde blessure par couteau à la cuisse et a aussi touché à la tête et aux épaules. Les trois ravisseurs l’ont ensuite libéré en pleine forêt. Un message d’urgence envoyé à sa femme, juste avant que son téléphone soit dérobé, a fourni des informations cruciales sur l’endroit où il se trouvait ainsi que sur le danger auquel il était confronté.

