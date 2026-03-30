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Suède et Tottenham : le retour de ce joueur pourrait en aider plus d’un

EA
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Suède et Tottenham : le retour de ce joueur pourrait en aider plus d’un

Et si c’était lui, le sauveur des Spurs ? Dejan Kulusevski devrait faire son retour sur les pelouses anglaises. Blessé au genou depuis bientôt un an, le Suédois explique être optimiste pour un retour dans les prochaines semaines. « Je vois le bout du tunnel. Je me sens mieux maintenant », pose-t-il pour le Sun.

Son retour pourrait faire un grand bien à Tottenham qui n’a toujours pas remporté de match de Premier League en 2026 et qui se retrouve à un point de la zone rouge à 7 journées de la fin du championnat. Bon, le défi de Kulusevski est immense.

Ok pour le Mondial, mais…

Mais un autre défi est dans l’esprit du Suédois : la Coupe du monde. Pas la gagner, non. Faut pas déconner. Mais y participer serait déjà pas mal. « La Coupe du monde est ma principale motivation », avoue-t-il, oubliant complètement que les Spurs peuvent se retrouver en Championship la saison prochaine… Pour le Mondial, il faut déjà que la Suède se qualifie face à la Pologne en finale de barrages ce mardi.

On espère que Tottenham ne compte pas trop sur lui non plus…

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EA

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