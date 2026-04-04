Un invité très spécial pour Monaco-OM

À vos marques. Pour le choc de la 28e journée entre l’AS Monaco et l’Olympique de Marseille, un invité de marque va donner le coup d’envoi fictif de la rencontre : Usain Bolt. L’icône mondiale de l’athlétisme, qui a remporté huit médailles d’or olympiques entre 2008 et 2016 (trois sur 100 m, trois sur 200 m et deux sur 4×100 m) et a signé deux records du monde toujours pas battus (9’’58 sur 100 m, à Berlin en 2009, et 19’’19 sur 200 m, à Berlin en 2009 également), est un habitué de la Principauté. Il y a participé au dernier meeting de sa carrière et remporté son dernier 100 mètres en 2017.

Un match crucial pour la course à l’Europe

Outre cet invité de prestige, la rencontre entre le troisième et le sixième du championnat s’annonce cruciale dans la course au podium et à la qualification pour la Ligue des champions. Particulièrement habile dans l’exercice du sprint final, le club du Rocher est en forme olympique avec une série de cinq victoires consécutives. Une série bien plus positive que celle du club phocéen, défait par Lille lors de la dernière journée et incapable d’enchaîner trois matchs sans défaite depuis fin décembre.

Il y aura un petit 100m avec Aubameyang en guise d’échauffement ?

Des joueurs de la RD Congo obligés de... faire la fête ?