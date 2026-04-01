À 36 ans, Aubameyang galope toujours très vite

Il pourra jouer le biopic sur Usain Bolt. Pierre-Emerick Aubameyang a été flashé à plus de 36 km/h à l’entraînement. Sur Snapchat, le Gabonais a montré fièrement les résultats d’un test de vitesse du côté de Marseille.

Plus rapide que Paixão et Egan-Riley

À 36 ans, l’attaquant en a encore sous le capot et termine en tête du classement des sprinteurs devant Igor Paixão et CJ Egan-Riley. Il semble donc avoir les jambes pour attaquer de la meilleure des manières le prochain match de l’OM à Monaco, dimanche. À cette vitesse, il pourrait se rendre sur le Rocher en 5h30… Autant y aller en bus, alors.

🚨 Les joueurs les plus rapides flashés lors de l’entraînement du jour : 🥇 Aubameyang 🇬🇦 (36,2km/h) 🥈 Paixão 🇧🇷 (35,92km/h) 🥉 Egan-Riley 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 (35,7km/h)#TeamOM #OM pic.twitter.com/F8fStmUJrc — Anthony Aubès (@AnthonyAubes) April 1, 2026

Le test a été fait au centre d’entraînement et non devant une école. Heureusement, aux abords des établissements scolaires, la vitesse maximale est de 30 km/h.

En plus, Longoria n’est plus là pour payer les amendes.

Corinne Diacre en prend pour son grade dans les rues de Marseille