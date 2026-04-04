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Un drame avant le derby Alianza-Universitario

TM
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Un drame avant le derby Alianza-Universitario

À la veille du derby entre Alianza et l’Universitario, un drame s’est produit au stade Alejandro Villanueva vendredi. Une personne a perdu la vie et 47 autres ont été blessées lors d’un rassemblement, dont trois mineurs, selon le ministre de la Santé du Pérou Juan Carlos Velasco. Les raisons de l’incident restent floues. Parmi les blessés, trois sont dans un état critique. 

Une tribune effondrée ?

Dans un premier temps, l’effondrement d’une tribune avait été avancé, mais cela a rapidement été démenti par le club dans un communiqué publié sur X mais également par les pompiers. Malgré ce drame, le derby Alianza Lima-Universitario, entre le leader et le quatrième de la Liga 1 Apertura a été maintenu, mais aura lieu dans un autre stade de Lima, ce samedi à 20 heures, heure locale.

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TM

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