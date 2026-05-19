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  • Koh-Lanta
  • Épisode 12

Les notes de Koh-Lanta : les Reliques du destin

Par Léo Tourbe
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Les notes de Koh-Lanta : les Reliques du destin

Décidément, ce Koh-Lanta adore faire des fins à suspense ! Entre boue laiteuse, scorpions grillés et vers de coco, on s’est régalé encore une fois.

La tribu réunifiée

CLARISSE__AI2_2160-e1772552717634

Clarisse

Une handballeuse qui perd une épreuve de tir face à une basketteuse, c’est un sacré tournant dans l’histoire de ce derby qu’est le EPSico.

Note de la rédaction 4/10
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ANTONIN__AI2_2202-e1772552775590

Antonin

Le lave-vaisselle le plus fonctionnel de toutes les Philippines. Vendu 10 768 pesos philippins au Darty de Manille.

Note de la rédaction 8/10
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CAROLINE__AI2_1786-e1772552923732

Caroline

Dire que Karim Bouamrane aurait préféré dévorer ce que Caroline n’a pas osé toucher plutôt que de croquer dans un plat de Master Poulet.

Note de la rédaction 4.5/10
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CINDY__AI2_1430-e1772552959799

Cindy

C’est aussi ça les joies d’une Coupe du monde à 48. Le FC Bronzette va participer à un Mondial pour la première fois. On n’imagine pas l’émotion de Cindy, la capitaine, lorsqu’elle entonnera l’hymne national.

Note de la rédaction 4/10
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ZAKARIYA__AI2_1471-e1772553081816

Zakariya

« C’est moi qui fait les traits ici, et personne d’autre. » Phrase banale prononcée par n’importe quel producteur lors d’une soirée au Festival de Cannes.

Note de la rédaction 7/10
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DANIEL__AI2_1706-e1772553126664

Daniel

Tout ce dont il rêve, c’est que Denis fasse gagner du Xanax lors de la prochaine épreuve de confort.

Note de la rédaction 4.5/10
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JADE__AI2_2065-e1772553233828

Jade

16 minutes 34 secondes, soit l’élimination la plus rapide depuis qu’Opta analyse Koh-Lanta. Todibo.

Note de la rédaction 3/10
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CYNTHIA__AI2_1547-e1772553348786

Cynthia

On la pensait incapable de s’énerver, mais finalement, c’était le calme avant la tempête Cynthia.

Note de la rédaction 7.5/10
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LOLA__AI2_2279-e1772553378419

Lola

Elle est très nulle pour construire quelque chose de droit. Ça lui fait un point commun avec l’architecte de la tour de Pise.

Note de la rédaction 3/10
Note des lecteurs 0/10

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Votre note /10

HUGO__AI2_1881-scaled-e1772553415425

Hugo

Il espère juste que le duel de riposte consistera à manger deux kilos de moules le plus rapidement possible.

Note de la rédaction 6.5/10
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Votre note /10

GUILLAUME__AI2_2503-e1772553477910

Guillaume

Un retour magnifique mais une dernière action ratée parce qu’il a fait le mauvais choix. On fera la même note pour Neymar quand le Brésil se fera sortir par Curaçao en seizièmes de finale.

Note de la rédaction 7/10
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Le boss

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Denis Brogniart

Je vous certifie que si Denis me fait gagner une douche et trois tranches de fruits après une épreuve de confort, sa chemise en jean finira comme celle du DRH d’Air France.

Note de la rédaction 3/10
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