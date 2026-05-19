- Koh-Lanta
- Épisode 12
Les notes de Koh-Lanta : les Reliques du destin
Décidément, ce Koh-Lanta adore faire des fins à suspense ! Entre boue laiteuse, scorpions grillés et vers de coco, on s’est régalé encore une fois.
La tribu réunifiée
Clarisse
Une handballeuse qui perd une épreuve de tir face à une basketteuse, c’est un sacré tournant dans l’histoire de ce derby qu’est le EPSico.
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Antonin
Le lave-vaisselle le plus fonctionnel de toutes les Philippines. Vendu 10 768 pesos philippins au Darty de Manille.
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Caroline
Dire que Karim Bouamrane aurait préféré dévorer ce que Caroline n’a pas osé toucher plutôt que de croquer dans un plat de Master Poulet.
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Cindy
C’est aussi ça les joies d’une Coupe du monde à 48. Le FC Bronzette va participer à un Mondial pour la première fois. On n’imagine pas l’émotion de Cindy, la capitaine, lorsqu’elle entonnera l’hymne national.
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Zakariya
« C’est moi qui fait les traits ici, et personne d’autre. » Phrase banale prononcée par n’importe quel producteur lors d’une soirée au Festival de Cannes.
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Daniel
Tout ce dont il rêve, c’est que Denis fasse gagner du Xanax lors de la prochaine épreuve de confort.
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Jade
16 minutes 34 secondes, soit l’élimination la plus rapide depuis qu’Opta analyse Koh-Lanta. Todibo.
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Cynthia
On la pensait incapable de s’énerver, mais finalement, c’était le calme avant la tempête Cynthia.
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Lola
Elle est très nulle pour construire quelque chose de droit. Ça lui fait un point commun avec l’architecte de la tour de Pise.
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Hugo
Il espère juste que le duel de riposte consistera à manger deux kilos de moules le plus rapidement possible.
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Guillaume
Un retour magnifique mais une dernière action ratée parce qu’il a fait le mauvais choix. On fera la même note pour Neymar quand le Brésil se fera sortir par Curaçao en seizièmes de finale.
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Le boss
Denis Brogniart
Je vous certifie que si Denis me fait gagner une douche et trois tranches de fruits après une épreuve de confort, sa chemise en jean finira comme celle du DRH d’Air France.
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Par Léo Tourbe