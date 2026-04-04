Attention, Cristiano Ronaldo revient en grande forme

De retour, pour jouer de mauvais tours. Revenu sur les terrains après plus d’un mois d’absence, Cristiano Ronaldo, qui a loupé les deux matchs amicaux du Portugal lors de la trêve internationale, est apparu particulièrement en forme vendredi pour sa 100e apparition en Saudi Pro League. Au point que le quintuple Ballon d’or s’est distingué en claquant un doublé, à l’instar de Sadio Mané, face à Al-Najma (5-2), portant son total dans ce championnat à 97 réalisations. Pas mal comme ratio.

Início de um sonho // deu tudo certo! Vale a pena ver o gol 967 do Cristiano Ronaldo no ângulo exclusivo do #Sauditão! 🇵🇹 ⚽️ pic.twitter.com/GeRuTK8fhR — SPL Brasil (@SPLBROficial) April 3, 2026

La barre des 1 000 buts se rapproche

Grâce à ces nouveaux pions, l’international portugais de 41 ans hisse son total à 23 réalisations cette saison, ce qui le rapproche de Julián Quiñones (24 buts) et Ivan Toney (25 buts), respectivement deuxième (24) et meilleur buteur du championnat saoudien. Avec désormais 967 réalisations, CR7 se rapproche encore un peu plus de la barre symbolique des 1 000 buts en carrière.

Une pluie de buts pour son dernier Mondial cet été ?

Quand Cristiano Ronaldo devient agent de joueurs