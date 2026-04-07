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Jonathan Rowe revient sur son altercation avec Adrien Rabiot à l'OM

AR
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Jonathan Rowe revient sur son altercation avec Adrien Rabiot à l'OM

Le passé est passé. L’été sur la Canebière n’est qu’un lointain souvenir pour Jonathan Rowe. L’ancien Marseillais est aujourd’hui en kif total à Bologne. Ce mardi, l’Anglais est revenu sur son altercation avec Adrien Rabiot. « Je ne lui en veux pas. On est adultes, il arrive qu’on se laisse emporter par l’émotion, mais on se serre la main et on passe à autre chose », a-t-il expliqué dans un entretien au Corriere di Bologna.

Une ampleur médiatique trop importante

Les deux anciens coéquipiers de l’OM avaient quitté le club après une bagarre dans les vestiaires à Rennes. Quelques jours après l’affaire, Rabiot avait clarifié la situation, et l’histoire entre les deux hommes s’était arrêtée là.

Le nouvel attaquant de Bologne assume sa responsabilité, mais regrette néanmoins l’ampleur médiatique de l’altercation : « C’est peut-être arrivé à d’autres, mais ça n’a pas été rendu public. Dans la vie, tout arrive pour une raison : finalement, cet épisode m’a amené là où je suis. »

Là où il est, c’est en quart de finale de Ligue Europa contre Aston Villa.

L’Atalanta relève la tête en battant le Hellas, le Lazio enchaîne face à Bologne

AR

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