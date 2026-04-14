Un club amateur privé d'entraînements à cause de caravanes

Tu lu tu tu, Raphaël arrive ! Dans la bourgade de Fonbeauzard, le club de foot est en galère : comme le rapporte Actu Toulouse, des gens du voyage ont établi leur campement sur un des terrains du club en début de semaine. Une vingtaine de caravanes a décidé de s’installer sur la pelouse, ce qui a provoqué l’interruption des entraînements du FCF. Une procédure d’expulsion a été lancée. L’association a porté plainte.

La tenue du tournoi de fin de saison menacée

« C’est une catastrophe pour les gamins, déplore Patrick Marsengo, le président du club. En 2025, ils sont restés trois mois. Nous avons été obligés d’annuler le tournoi que nous avions prévu d’organiser en juin. C’est un énorme préjudice pour le club. » Le site d’actualité raconte que FC Fonbeauzard pourrait être contraint d’annuler son tournoi de fin de saison. Le club de Colmar, en N3, a connu pareille situation cette année.

Un coup de peinture et Le Caravage repart.