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Endrick : les compliments de Mata et la situation avec Fonseca

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Endrick : les compliments de Mata et la situation avec Fonseca

Il ne faut jamais tomber amoureux d’un joueur en prêt… Endrick était dans tous les bons coups ce dimanche soir : un but et une passe dé pour permettre à l’Olympique lyonnais de s’imposer au Parc des Princes face au PSG (1-2). Le défenseur lyonnais Clinton Mata sait à quel point cette victoire, qui permet aux Gones de passer à la 3e place au classement, est importante et le rôle que son coéquipier brésilien a eu : « Endrick nous a lancés, c’est un jeune joueur avec beaucoup de qualité, il a encore pas mal de choses à apprendre, mais il fait le maximum pour l’équipe, c’est sa première saison où il joue pas mal de matchs, donc c’était aussi important pour lui qu’il soit décisif, il a contribué à la victoire, on est heureux pour lui, ça fera du bien pour sa confiance. »

Critiquer pour mieux régner

Critiqué publiquement par son entraîneur, Paulo Fonseca, qui, finalement, a expliqué qu’il s’agissait d’une manière de le motiver, Endrick a tenu à rassurer. « Il n’y a pas de soucis avec l’entraîneur. Je n’ai pas envie de rester fâché avec lui. On a discuté. Il faut que je donne la meilleure réponse sur le terrain. » Depuis les critiques, Endrick a donné deux passes décisives et marqué un but en deux matchs.

Une critique de plus et le mec finit Ballon d’or.

Pourquoi l’OL est devant Lille au classement de la Ligue 1 ?

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