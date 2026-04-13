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Paulo Fonseca explique pourquoi il avait critiqué Endrick

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Paulo Fonseca explique pourquoi il avait critiqué Endrick

Qui aime bien châtie bien, non ? L’entraîneur de l’Olympique lyonnais, Paulo Fonseca, a avoué avoir piqué publiquement Endrick pour le motiver. « Je ne suis pas satisfait du match d’Endrick. […] Je pense qu’il a la responsabilité de faire plus. Je ne suis pas ici pour casser, mais j’en attends plus d’un joueur comme Endrick. Il a l’obligation de faire plus, nous en avons besoin », avait lancé le technicien portugais après le match nul (0-0) de son OL face à Angers.

« Comme entraîneur, nous devons trouver des stratégies pour avoir des réactions des joueurs et c’est ce que j’ai fait », avoue-t-il finalement à la suite de la victoire 2-0 des Lyonnais face à Lorient. Quatre minutes après son entrée en jeu, Endrick a donné une passe décisive pour Yaremchuk pour mener au score. Pas content ? Passe dé.

« Bobby » n’a que 19 ans

Le gardien Dominik Greif estime quant à lui que, malgré son talent, il ne faut pas oublier qu’Endrick n’a pas encore la vingtaine : « C’est un grand joueur, un joueur talentueux, mais tout le monde doit comprendre qu’il a 19 ans, c’est un jeune garçon. […] Je pense que les attentes autour de lui, c’est peut-être parfois injuste. »

Une nouvelle petite pique cette semaine avant le déplacement au Parc ?

La sonorisation arbitrale enfin utilisée en Ligue 1 !

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