Un ancien de l’OL se bat avec un supporter en Italie

Qu’est-ce qui a bien pu irriter Gift Orban ? La défaite de son homonyme aux élections hongroises, la victoire de l’Olympique lyonnais face à Paris, sans lui, ou un fan de sa propre équipe, le Hellas Vérone ? Bingo, c’est bien la dernière proposition.

À la suite de la défaite du Hellas Vérone face à l’AC Milan (0-1), enfonçant un peu plus les Gialloblu dans la zone rouge, Orban n’a pas voulu s’arrêter en sortant du stade pour prendre des photos avec des supporters. L’un d’eux a alors frappé la voiture du Nigérian : grave erreur…

Une bagarre et puis s’en va

Agacé, Orban s’est précipité sur le fan pour en découdre. Selon le Corriere dello Sport, l’unité des opérations spéciales (DIGOS) est intervenue pour mener les premières investigations.

🚨🚨 El delantero del Hellas Verona, Gift Orban, tras la derrota ante el Milan, se negó a detenerse con los aficionados, pero uno de los hinchas golpeó su coche El delantero nigeriano a bajarse del vehículo y entrar en una pelea con él, agrediéndolo 🇳🇬 pic.twitter.com/sLgS9g0CPf — KCH RADIO 90.9FM (@kchradio) April 19, 2026

Le Hellas annonce que le club « se dissocie fermement de tout comportement violent et le condamne ». L’aventure véronaise ne devrait pas connaître de second opus pour l’ancien Lyonnais, en prêt cette saison depuis Hoffenheim.

Le supporter ne floquera pas « Orban » sur son maillot.

Milan fait le boulot à Vérone