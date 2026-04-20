S’abonner au mag
  • Serie A
  • J33
  • Hellas Vérone-AC Milan (0-1)

Un ancien de l’OL se bat avec un supporter en Italie

EA
23 Réactions
Un ancien de l’OL se bat avec un supporter en Italie

Qu’est-ce qui a bien pu irriter Gift Orban ? La défaite de son homonyme aux élections hongroises, la victoire de l’Olympique lyonnais face à Paris, sans lui, ou un fan de sa propre équipe, le Hellas Vérone ? Bingo, c’est bien la dernière proposition.

À la suite de la défaite du Hellas Vérone face à l’AC Milan (0-1), enfonçant un peu plus les Gialloblu dans la zone rouge, Orban n’a pas voulu s’arrêter en sortant du stade pour prendre des photos avec des supporters. L’un d’eux a alors frappé la voiture du Nigérian : grave erreur…

Une bagarre et puis s’en va

Agacé, Orban s’est précipité sur le fan pour en découdre. Selon le Corriere dello Sport, l’unité des opérations spéciales (DIGOS) est intervenue pour mener les premières investigations.

Le Hellas annonce que le club « se dissocie fermement de tout comportement violent et le condamne ». L’aventure véronaise ne devrait pas connaître de second opus pour l’ancien Lyonnais, en prêt cette saison depuis Hoffenheim.

Le supporter ne floquera pas « Orban » sur son maillot.

Milan fait le boulot à Vérone

EA

À lire aussi
Les grands récits de Society: Luigi Mangione, un cauchemar américain
  • Récit
Les grands récits de Society: Luigi Mangione, un cauchemar américain

Les grands récits de Society: Luigi Mangione, un cauchemar américain

C’est l’histoire d’un élève modèle issu d’une famille modèle qui avait tout pour vivre le rêve américain, mais qui se retrouve aujourd’hui accusé du meurtre du PDG de la première compagnie d’assurances santé privée des États-Unis. Son procès commence ce lundi 1er décembre dans l'État de New York, il risque la peine capitale.

Les grands récits de Society: Luigi Mangione, un cauchemar américain
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

L'OM va-t-il finir la saison de Ligue 1 hors du top 6 ?

Oui
Non
Fin Dans 4j
149
9
12
Revivez la victoire de l'OL à Paris (1-2)
Revivez la victoire de l'OL à Paris (1-2)

Revivez la victoire de l'OL à Paris (1-2)

Revivez la victoire de l'OL à Paris (1-2)

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.