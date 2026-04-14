Luis Enrique fait un copié-collé

On prend les mêmes, et on recommence ! Luis Enrique a choisi de faire confiance aux onze hommes qui avaient démarré mercredi dernier, au Parc des Princes, pour finir le travail à Liverpool. Matveï Safonov gardera la cage parisienne, avec Nuno Mendes, Willian Pacho, Marquinhos et Achraf Hakimi en défense. Vitinha, João Neves et Warren Zaïre-Emery devront faire la loi au milieu de terrain.

Le trio formé par Khvicha Kvaratskhelia, Désiré Doué et Ousmane Dembélé aura quant à lui comme objectif de faire tourner en bourrique l’arrière-garde des Reds. Huit des titulaires du soir l’étaient déjà l’an passé à Anfield. Bradley Barcola, lui, sera remplaçant au coup d’envoi.

Pas de quoi avoir peur, hein ?

Slot envoie ENCORE Salah sur le banc