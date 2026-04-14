S’abonner au mag
  • C1
  • Quarts
  • Liverpool-PSG

Luis Enrique opte pour un copié-collé à Liverpool

QB
Réactions
Luis Enrique fait un copié-collé

On prend les mêmes, et on recommence ! Luis Enrique a choisi de faire confiance aux onze hommes qui avaient démarré mercredi dernier, au Parc des Princes, pour finir le travail à Liverpool. Matveï Safonov gardera la cage parisienne, avec Nuno Mendes, Willian Pacho, Marquinhos et Achraf Hakimi en défense. Vitinha, João Neves et Warren Zaïre-Emery devront faire la loi au milieu de terrain.

Le trio formé par Khvicha Kvaratskhelia, Désiré Doué et Ousmane Dembélé aura quant à lui comme objectif de faire tourner en bourrique l’arrière-garde des RedsHuit des titulaires du soir l’étaient déjà l’an passé à Anfield. Bradley Barcola, lui, sera remplaçant au coup d’envoi.

Pas de quoi avoir peur, hein ?

Slot envoie ENCORE Salah sur le banc

QB

À lire aussi
00
En direct : Liverpool-PSG (0-0)
  • C1
  • Quarts
  • Liverpool-PSG
En direct : Liverpool-PSG (0-0)

En direct : Liverpool-PSG (0-0)

En direct : Liverpool-PSG (0-0)
Les grands récits de Society: Rester vivantes
  • Témoignages
Les grands récits de Society: Rester vivantes

Les grands récits de Society: Rester vivantes

Elles étaient ensemble à La Belle Équipe, l'un des bars pris pour cible par les terroristes le 13 novembre 2015. Elles ont survécu. Sept ans plus tard, entre peur, culpabilité et solidarité, elles racontent comment elles se sont reconstruites.

Les grands récits de Society: Rester vivantes
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.