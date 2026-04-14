En direct : Liverpool-PSG (0-0)

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Par Tom Binet
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Salut tout le monde ! Anfield peut-il faire dérailler le PSG ? Les Parisiens peuvent-ils choke comme dans les années 2010 ? Ou vont-ils nous offrir une nouvelle démonstration ?

Rendez-vous dans quelques heures pour vivre ça tous ensemble !

Par Tom Binet

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