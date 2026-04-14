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- Liverpool-PSG
En direct : Liverpool-PSG (0-0)
Par Tom Binet
Salut tout le monde ! Anfield peut-il faire dérailler le PSG ? Les Parisiens peuvent-ils choke comme dans les années 2010 ? Ou vont-ils nous offrir une nouvelle démonstration ?
Rendez-vous dans quelques heures pour vivre ça tous ensemble !
Liverpool
Gardiens
Défenseurs
Milieux
Attaquants
Remplaçants
Paris Saint-Germain
Gardiens
Défenseurs
Milieux
Attaquants
Remplaçants
GM Giorgi Mamardashvili JF Jeremie Frimpong IK Ibrahima Konaté VV Virgil van Dijk MK Milos Kerkez RG Ryan Gravenberch AM Alexis Mac Allister MS Mohamed Salah DS Dominik Szoboszlai FW Florian Wirtz HE Hugo Ekitiké
Par Tom Binet