Slot dévoile son plan avec la titularisation d'Isak

Liverpool n’a pas pris de risque au Parc des Princes, mais cette fois, il n’y a plus le choix. Le champion d’Angleterre doit remonter deux buts de retard, alors Arne Slot a décidé de titulariser Alexander Isak mardi soir à Anfield. Le Suédois, victime d’une fracture du péroné en décembre, n’a pourtant joué que 20 minutes samedi face à Fulham. L’entraîneur des Reds serait-il devenu fou ? Pas forcément.

Il a expliqué son idée au micro de Prime Vidéo. « Comme nous le savons tous, nous avons besoin de marquer des buts », commence-t-il, d’où sa confiance en Alexander Isak et Hugo Ekitiké. « Alex ne sera pas capable de jouer beaucoup plus que 45 minutes, reconnaît le coach, donc ça a plus de sens de le faire commencer que de le faire entrer alors qu’il y a une possibilité de prolongation. » Effectivement, ça se tient. Il faudra donc s’attendre à voir entrer, au tout début de la deuxième période, Mohamed Salah, Cody Gakpo ou Rio Ngumoha.

Luis Enrique ne pourra pas dire qu’il n’était pas au courant.

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