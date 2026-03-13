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Gouiri débloque l’OM et le Vélodrome

Par Ulysse Llamas
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Gouiri débloque l’OM et le Vélodrome

Dans un Vélodrome resté muet toute la première mi-temps, Marseille a mis du temps pour se défaire d’un Auxerre bien organisé (1-0). Amine Gouiri évite à Habib Beye et à l’OM pas mal d’ennuis, et permet à l’OM de consolider sa place sur le podium. C’est sûrement le plus important ce soir.

Marseille 1-0 Auxerre

But : Gouiri (79e) pour les Olympiens

C’est aussi connu qu’une réplique de bon film : ces deux dernières saisons, les matchs entre Marseille et Auxerre font disjoncter les Sudistes. Le match aller s’est soldé par deux cartons rouges et un Marseille bien verni. La saison dernière, l’OM s’était incliné à l’aller (1-3), et Jubal avait rendu fou Pablo Longoria au retour. Ce vendredi au Vélodrome, ce n’est ni de la faute de François Pignon, ni celle de Thierry Lhermitte, ni des scénaristes du Dîner de cons si l’OM est resté aussi longtemps bloqué qu’un quinqua avec un lumbago contre Auxerre. Heureusement pour Habib Beye et les Olympiens, Amine Gouiri a surgi pour décadenasser les Bourguignons (1-0). Dans ce nouvel épisode de la comédie 2025-2026 olympienne, l’OM s’évite des tourments et consolide sa troisième place. L’AJA reste barragiste.

Sans solution

Si le Virage Sud, qui a bien l’impression d’être pris pour un con par la direction de l’OM, a décidé de se mettre en grève, le dîner espéré par les Olympiens n’a pas eu lieu de suite, puisque les Marseillais n’ont pas proposé grand-chose en première mi-temps. Dans ces 45 minutes sans intensité, Donovan Léon aurait pu assembler un millier d’allumettes. Il n’a pas eu à gueuler sur Lamine Sy pour sortir dans les pieds d’Igor Paixão (23e) et n’a pas réalisé le moindre arrêt : l’OM n’a cadré aucune frappe. Le Vélodrome a économisé ses sifflets et a préféré la sieste, alors que certains sièges sont restés aussi blancs qu’un carrelage de salle de bains.

Après les sifflets et la mi-temps, l’OM s’est réveillé. Mason Greenwood s’est secoué (48e, 52e), Pierre-Emile Højbjerg n’est pas passé loin du cadre (74e). Entre-temps, Amine Gouiri est entré. L’international algérien a débloqué la situation sur un gros travail d’Igor Paixão, le plus remuant du soir, et un ballon mal repoussé par Ismaël Diomandé (1-0, 79e). Comme contre Lyon (3-2) ou Monaco (1-0), l’OM marque dans le dernier quart d’heure. Les pétards ont commencé à éclater et à suivre tous les efforts de Pierre-Emerick Aubameyang. Habib Beye s’évite un bon jus de crâne et s’impose pour la troisième fois d’affilée en Ligue 1. Les Auxerrois, eux, laissent tomber leurs beaux efforts. Ils restent seizièmes ce soir.

Marseille (4-2-3-1) : Rulli – Weah, Pavard, Egan-Riley (Gouiri, 62e), Medina – Kondogbia (Emerson, 62e), Højbjerg (cap.) – Greenwood (Nwaneri, 90e + 3), Timber, Paixão (Traoré, 90e+5) – Aubameyang (Nnadi, 90e + 3). Entraîneur : Habib Beye.

Auxerre (5-4-1) : Léon – Sy (Senaya, 67e), Okoh (Rodin, 88e), Diomandé, Akpa, Oppegård – Casimir (Ahamada, 75e), Owusu (cap.), Danois, Namaso – Mara (Faivre, 67e). Entraîneur : Christophe Pélissier.

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