Christophe Pelissier : « Marseille n'a pas grand-chose... »

Une réaction opposée à celle d’Habib Beye ou d’Amine Gouiri, forcément. Interrogé sur la courte défaite concédée par Auxerre sur la pelouse de l’Olympique de Marseille lors de la 26e journée de Ligue 1, Christophe Pelissier a semblé vraiment déçu du résultat en conférence de presse. Car selon l’entraîneur de l’AJA, son équipe n’était pas réellement inférieure à l’adversaire ce vendredi soir.

« Marseille n’a pas grand-chose, et nous… On n’arrive pas à trouver ces décalages dans le dernier tiers alors qu’on avait des bons coups à jouer, notamment sur la première mi-temps. J’avais dit à mes joueurs qu’il fallait à la fois résister et les frustrer, mais aussi les punir. À la sortie, ce sont eux qui nous punissent et c’est nous qui sommes frustrés », a ainsi observé le technicien, fataliste. Ce qui est sûr , c’est que le Vélodrome ne lui a pas fait peur !

Gouiri après la victoire de l’OM : « On savait que ça allait être une ambiance hostile »