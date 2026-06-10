Une spidercam manque d’écraser un cameraman en plein match

Spidercam ne fait pas forcément référence à Spider-Man. Ce mardi, lors de la rencontre entre la Hongrie et le Kazakhstan, remportée 3-1 par les Hongrois au Nagyerdei Stadion de Debrecen, une caméra suspendue s’est violemment écrasée en bord de pelouse.

Mais QUOI ?! UNE CAMÉRA EST TOMBÉE DU TOIT DU STADE EN PLEIN MATCH !!! 😳😳😳😳 Ça s'est déroulé lors du match 🇭🇺 Hongrie - Kazakhstan 🇰🇿 qui se déroulait à Debrecen, en Hongrie. Le drame a été évité de justesse... 😰 pic.twitter.com/jzVEefUe9X — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) June 9, 2026

Un drame évité de justesse

La caméra, habituellement maintenue par plusieurs câbles visiblement pas très résistants ce soir-là, est tombée d’une vingtaine de mètres, juste à côté d’un cameraman. Quand on sait que l’engin pèse environ 30 kilos, le monsieur peut clairement s’estimer heureux.

Si la scène s’était passée aux États-Unis, il aurait peut-être déjà demandé des dommages et intérêts.

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