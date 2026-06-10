S’abonner au mag
  • International

Une spidercam manque d’écraser un cameraman en plein match

MJ
1 Réaction
Une spidercam manque d’écraser un cameraman en plein match

Spidercam ne fait pas forcément référence à Spider-Man. Ce mardi, lors de la rencontre entre la Hongrie et le Kazakhstan, remportée 3-1 par les Hongrois au Nagyerdei Stadion de Debrecen, une caméra suspendue s’est violemment écrasée en bord de pelouse.

Un drame évité de justesse

La caméra, habituellement maintenue par plusieurs câbles visiblement pas très résistants ce soir-là, est tombée d’une vingtaine de mètres, juste à côté d’un cameraman. Quand on sait que l’engin pèse environ 30 kilos, le monsieur peut clairement s’estimer heureux.

Si la scène s’était passée aux États-Unis, il aurait peut-être déjà demandé des dommages et intérêts.

Dominik Szoboszlai : « Le PSG est un cauchemar »

MJ

Commentaires

Les membres ont posté 1 commentaire sur cet article. Participez à la discussion en vous connectant .

À lire aussi
Les grands récits de Society: Epstein - Ce que vous n'avez jamais lu
  • Enquête
Les grands récits de Society: Epstein - Ce que vous n'avez jamais lu

Les grands récits de Society: Epstein - Ce que vous n'avez jamais lu

Vous aviez aimé notre très grande enquête sur Dupont de Ligonnès de l’été 2020? Voici celle, massive, sur Jeffrey Epstein! Retrouvez ici l'intégralité de notre enquête.

Les grands récits de Society: Epstein - Ce que vous n'avez jamais lu
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

Entre Mbappé et Dembélé, qui sortir du onze des Bleus ?

Mbappé
Dembélé
Aucun
Fin Dans 1j
107
61

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.