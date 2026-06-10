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Yves Bissouma met les voiles

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Yves Bissouma met les voiles

Yves bises aux fans. Libre de tout contrat après le 30 juin, Yves Bissouma quittera bien Tottenham, a annoncé le club anglais dans un communiqué. Blessé au genou depuis le début de la saison, il avait rechuté seulement 15 secondes après son retour en compétition en octobre dernier avec le Mali.

Revenu pour la CAN, il a disputé les premières de ses 605 petites minutes de jeu (11 matchs) avec les Spurs cette saison en janvier dernier. Le milieu de terrain passé par le LOSC (2016-2018) n’a participé qu’à 3 des 7 matchs dirigés par le nouvel entraîneur Roberto De Zerbi, et aucun des trois derniers, pourtant cruciaux dans la course au maintien.

Yves Bissouma avait rejoint le club londonien en 2022 pour 29,2 millions d’euros en provenance de Brighton. L’un des grands artisans de la Ligue Europa remportée en 2025 n’a pas indiqué sa prochaine destination.

Ben Davies prolonge, un jeune inconnu aussi

Dans le même temps, Tottenham a annoncé la prolongation du défenseur gallois de 33 ans Ben Davies, au club depuis 2014 (363 matchs), sans préciser la durée du contrat. Blessé à la cheville, il n’a comptabilisé que cinq rencontres cette saison.

Ce mardi, le 17e de Premier League avait aussi communiqué à propos de la signature d’un nouveau contrat pour Maeson King, défenseur central anglais de 20 ans, qui n’a jamais joué de match en professionnel et au club depuis ses 10 ans.

Prolonger ceux qui ne jouent pas, c’est payer un abonnement à la salle de sport en y allant une fois par mois.

La bonne affaire de Daniel Levy avec Tottenham

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