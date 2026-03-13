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Gouiri après la victoire de l’OM : « On savait que ça allait être une ambiance hostile »

UL
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Gouiri après la victoire de l’OM : «<span style="font-size:50%">&nbsp;</span>On savait que ça allait être une ambiance hostile<span style="font-size:50%">&nbsp;</span>»

Dis-moi oui, Gouiri ! L’OM a été ennuyant, mais puisqu’il faut savoir gagner petit à défaut de bien jouer, l’OM s’est imposé contre Auxerre (1-0). Il a fallu un but dans le dernier quart d’heure d’Amine Gouiri pour débloquer la situation. Le buteur s’est exprimé en fin de match au micro du diffuseur. « Je suis content. Je ne sais pas si je suis l’homme du match. On voulait ces trois points. On savait que ça allait être une ambiance hostile, affirme-t-il, en parlant des supporters du Vélodrome restés muets toute la première mi-temps. Lors des 45 premières minutes, ils n’ont pas chanté. Ce qu’on voulait faire, c’était débloquer le match et les ramener. Après, on est tombés sur une équipe d’Auxerre qui défendait à cinq. C’était dur. Il n’y avait pas beaucoup d’espaces. On a essayé de pousser en deuxième mi-temps. On repart avec les trois points, c’est tout ce qu’on voulait. »

Avec ce succès, Marseille s’impose pour la troisième fois d’affilée en Ligue 1 et reste troisième. « On prend de l’avance, a poursuivi Amine Gouiri, et on va essayer de continuer comme ça. On va passer un bon week-end, on va bien récupérer. » L’OM reçoit Lille avant la trêve.

Auxerre n’est « pas résigné »

Pour Lamine Sy et les Auxerrois, ce résultat est « très frustrant ». « C’est un peu comme notre saison, a affirmé le défenseur à Ligue 1 +. « À la fin du match, on lâche et on repart avec aucun point. On n’est pas résignés », dit-il quand même, alors qu’Auxerre reste bloqué à la seizième place, synonyme de barrages.

Auxerre est la dernière attaque de Ligue 1.

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UL

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