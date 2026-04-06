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Des supporters de Séville s'en prennent aux joueurs après une nouvelle défaite

TB
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Des supporters de Séville s'en prennent aux joueurs après une nouvelle défaite

La tension est maximale. Battu sur la pelouse de la lanterne rouge Oviedo ce dimanche (1-0), Séville est au bord de l’implosion. Alors que le club andalou ne compte plus que deux minuscules points d’avance sur la zone de relégation, des supporters s’en sont pris aux joueurs à leur retour. Selon la presse espagnole, un premier groupe aurait attendu la délégation sévillane à l’aéroport, et un deuxième au centre d’entraînement.

Une cinquantaine de personnes, dont une partie le visage couvert, auraient ainsi bloqué l’accès au centre dans la nuit de dimanche à lundi, avant l’intervention de la sécurité. Des insultes ont également fusé à l’encontre des joueurs, mais également du président du club, José María del Nido Carrasco. S’il ne s’agit pas de la première fois que les supporters manifestent leur colère, cet épisode marque une nouvelle étape dans les tensions qui entourent le club.

La Juve se tient prête à accueillir les éventuels candidats à un départ.

Le nouvel entraîneur du Séville FC a un nom d’agent immobilier

TB

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