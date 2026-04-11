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Arne Slot met en garde le PSG avant le match retour de Ligue des champions

LB
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Arne Slot met en garde le PSG avant le match retour de Ligue des champions

Mieux vaut prévenir que guérir. Alors que Liverpool a retrouvé le goût de la victoire après avoir triomphé de Fulham (2-0), Arne Slot a prévenu le PSG que ses joueurs et Anfield seraient « prêts »La pression commence donc à monter d’un cran à trois jours du match retour de Ligue des champions. Les Reds accusent un retard de deux buts.

Liverpool dans une meilleure situation qu’avant le match aller

« Les supporters seront derrière nous et les joueurs donneront tout ce qu’ils ont pour renverser la situation », a déclaré Arne Slot en conférence de presse. Le tacticien néerlandais a expliqué à Sky Sports que son équipe se trouve dans une « meilleure situation qu’elle ne l’était il y a deux ou trois jours, ou il y a une semaine, mais tout ne redevient pas parfait tout à coup après une victoire », alors que les Reds se sont inclinés 2 à 0 au Parc des Princes mercredi.

Mais le successeur de Jürgen Klopp a également mis en garde ses ouailles : « il faudra être au top physiquement, ce qui n’est pas facile quand on joue trois matchs en six jours, mais je peux vous dire que nous sommes prêts pour ça, nous sommes préparés pour ça et Anfield sera prêt aussi ».

Dalida et Alain Delon n’auraient pas dit mieux.

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LB

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