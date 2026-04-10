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Quand le nouveau président de l'OM se paie Liverpool

TM
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Quand le nouveau président de l'OM se paie Liverpool

Attention, analyse pointue. Toujours juste nommé président de l’Olympique de Marseille, Stéphane Richard a profité de sa conférence de presse d’intronisation pour bien faire comprendre qu’il avait Marseille dans la peau. Mais ce n’est pas tout. Après avoir assuré que l’OM devait finir chaque saison dans le top 3 de la Ligue 1, l’ancien patron d’Orange s’est payé le mercato de Liverpool, champion d’Angleterre en titre.

« Le football, ce n’est pas qu’une question de moyens »

« Le top 3 de Ligue 1 ? Je pense que ça a toujours été l’ambition et elle est clairement réaffirmée. Mais ce n’est pas seulement une question de moyens. Certains clubs ont mis des moyens colossaux, comme Liverpool qui a investi 480 millions d’euros l’été dernier, tout ça pour se retrouver… Je ne dirais pas dans une situation d’échec, il ne faut pas exagérer, mais il y a beaucoup de déception », a déclaré celui qui prendra ses nouvelles fonctions le 2 juillet prochain.

Malgré l’achat de Florian Wirtz, Hugo Ekitike et Alexander Isak, les Reds vivent une saison compliquée, à l’image d’un Mohamed Salah décevant. Distancés en championnat (5ᵉ à un petit point de Chelsea), Arne Slot et ses hommes ont pris un bon coup derrière la tête après leur revers logique face à Paris (2-0) en quarts de finale aller de la Ligue des champions et auront fort à faire pour renverser la vapeur mercredi à Anfield.

C’est sûr que Paxaio, c’était un coup de génie.

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TM

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