L’Olympique de Marseille tient son nouveau président !

Fumée blanche à la Commanderie. Lors de la conférence de presse de Frank McCourt ce vendredi, le nom du nouveau président de l’Olympique de Marseille a été dévoilé. Comme prévu, il s’agit bien de Stéphane Richard, ancien PDG d’Orange, qui prendra officiellement ses fonctions le 2 juillet prochain, mais qui fera déjà partie du processus de décisions dans les semaines à venir aux côtés du président intérimaire Alban Juster.

« Stéphane cochait toutes les cases »

Selon McCourt, il n’a pas été compliqué de choisir son futur président : « Quand j’ai étudié les différents candidats et que j’ai compris que Stéphane était intéressé – je le connaissais depuis un moment à l’époque où il était PDG d’Orange –, il cochait toutes les cases, a lâché le propriétaire de l’OM. La décision était assez simple pour moi finalement. On a été capable de tout faire de manière rapide et efficace. L’OM a besoin de ce leadership pour ramener la sérénité et le calme au sein du club. »

🎙️ Suivez en direct la conférence de presse de 𝗙𝗿𝗮𝗻𝗸 𝗠𝗰𝗖𝗼𝘂𝗿𝘁 depuis l’Orange Vélodrome sur nos chaines @TwitchFR et @YouTube — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) April 10, 2026

Que son « dream job » commence.

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